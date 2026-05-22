Panamá Salud -  22 de mayo de 2026 - 15:03

MINSA advierte sobre golpes de calor ante altas temperaturas en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) reiteró a la población la importancia de prevenir los golpes de calor ante las altas temperaturas.

MINSA advierte sobre golpes de calor.

MINSA advierte sobre golpes de calor.

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El director regional de Salud de San Miguelito, el doctor Algis Torres, explicó que es importante reconocer los síntomas para evitar complicaciones.

Según detalló, uno de los primeros signos es la sudoración profusa, lo que puede provocar deshidratación y resequedad en las mucosas. En casos más avanzados pueden presentarse dolores de cabeza, mareos e incluso desmayos.

El especialista recomendó evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y realizar caminatas antes de las 7:00 de la mañana.

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Además, aconsejó utilizar ropa de manga larga con telas frescas, mantenerse bajo sombra y consumir abundante agua durante el día.

No es chicha ni soda, es agua”, enfatizó el galeno, quien recomendó tomar más de ocho vasos diarios, ya que durante actividades físicas el cuerpo puede perder entre 15% y 20% de líquidos.

Las autoridades también pidieron prestar atención a las mascotas, evitando sacarlas durante las horas de fuerte calor y asegurando que siempre tengan acceso a agua fresca, especialmente cuando los dueños se ausenten del hogar.

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