MINSA advierte sobre golpes de calor ante altas temperaturas en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) alertó sobre los riesgos de sufrir golpes de calor debido a las altas temperaturas y sensación térmica que supera los 40 grados en distintos sectores del país.

El director regional de Salud de San Miguelito, el doctor Algis Torres, explicó que es importante reconocer los síntomas para evitar complicaciones.

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Según detalló, uno de los primeros signos es la sudoración profusa, lo que puede provocar deshidratación y resequedad en las mucosas. En casos más avanzados pueden presentarse dolores de cabeza, mareos e incluso desmayos.

El especialista recomendó evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y realizar caminatas antes de las 7:00 de la mañana.

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MINSA pide precaución por temperaturas superiores a los 40 grados

Además, aconsejó utilizar ropa de manga larga con telas frescas, mantenerse bajo sombra y consumir abundante agua durante el día.

“No es chicha ni soda, es agua”, enfatizó el galeno, quien recomendó tomar más de ocho vasos diarios, ya que durante actividades físicas el cuerpo puede perder entre 15% y 20% de líquidos.

Las autoridades también pidieron prestar atención a las mascotas, evitando sacarlas durante las horas de fuerte calor y asegurando que siempre tengan acceso a agua fresca, especialmente cuando los dueños se ausenten del hogar.