Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 16:01

Sorteo Miercolito 8 de abril cancelado: Lotería Nacional anuncia nueva fecha

Lotería Nacional reprograma el Miercolito por Semana Santa. Conoce la nueva fecha y cambios en los sorteos.

Sorteo Miercolito 8 de abril cancelado

Sorteo Miercolito 8 de abril cancelado

LNB
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó cambios en su calendario de sorteos debido a la celebración de Semana Santa, incluyendo la reprogramación del popular Sorteo Intermedio (Miercolito).

¿Qué pasó con el sorteo Miercolito?

El sorteo intermedio fue reprogramado y se realizará en la siguiente fecha:

  • Jueves 9 de abril de 2026
  • Sorteo Intermedio N.° 3059-3299

Contenido relacionado: EN VIVO | Resultados del sorteo dominical del 6 de abril de la Lotería Nacional 2026

Cambios por Semana Santa

La entidad explicó que estos ajustes responden a:

  • Modificaciones en horarios laborales
  • Suspensión de actividades durante los días santos

Cancelación de premios

Embed - Lotería Nacional de Panamá on Instagram: "Horario por Semana Santa."
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La Lotería también informó que:

  • La cancelación de premios se mantiene hasta el miércoles 8 de abril

Por lo que los jugadores deben tomar en cuenta esta fecha para realizar sus trámites.

Se recomienda a los usuarios:

  • Verificar las nuevas fechas de sorteos
  • Consultar canales oficiales
  • Evitar confusiones con calendarios anteriores
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