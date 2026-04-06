Sorteo Miercolito 8 de abril cancelado: Lotería Nacional anuncia nueva fecha

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó cambios en su calendario de sorteos debido a la celebración de Semana Santa, incluyendo la reprogramación del popular Sorteo Intermedio (Miercolito).
- Jueves 9 de abril de 2026
- Sorteo Intermedio N.° 3059-3299
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Cambios por Semana Santa
La entidad explicó que estos ajustes responden a:
- Modificaciones en horarios laborales
- Suspensión de actividades durante los días santos
Cancelación de premios
La Lotería también informó que:
- La cancelación de premios se mantiene hasta el miércoles 8 de abril
Por lo que los jugadores deben tomar en cuenta esta fecha para realizar sus trámites.
Se recomienda a los usuarios:
- Verificar las nuevas fechas de sorteos
- Consultar canales oficiales
- Evitar confusiones con calendarios anteriores