Sorteo Miercolito 8 de abril cancelado: Lotería Nacional anuncia nueva fecha

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó cambios en su calendario de sorteos debido a la celebración de Semana Santa, incluyendo la reprogramación del popular Sorteo Intermedio (Miercolito) .

El sorteo intermedio fue reprogramado y se realizará en la siguiente fecha:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Jueves 9 de abril de 2026

Sorteo Intermedio N.° 3059-3299

Contenido relacionado: EN VIVO | Resultados del sorteo dominical del 6 de abril de la Lotería Nacional 2026

Cambios por Semana Santa

La entidad explicó que estos ajustes responden a:

Modificaciones en horarios laborales

Suspensión de actividades durante los días santos

Cancelación de premios

Embed - Lotería Nacional de Panamá on Instagram: "Horario por Semana Santa." View this post on Instagram

La Lotería también informó que:

La cancelación de premios se mantiene hasta el miércoles 8 de abril

Por lo que los jugadores deben tomar en cuenta esta fecha para realizar sus trámites.

Se recomienda a los usuarios: