Lotería Nacional ajusta horarios del sorteo dominical por Semana Santa 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realizó cambios en sus horarios laborales y calendario de sorteos con motivo de la celebración de Semana Santa. La entidad detalló cómo operarán sus oficinas y qué pasará con los sorteos durante estos días festivos.
- Sábado 4 de abril: atención con personal mínimo (ciclo de billeteros), de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Domingo 5 de abril: horario normal
Sorteos y fechas importantes
Durante este periodo, los sorteos se desarrollarán de la siguiente manera:
- Domingo 5 de abril: Sorteo Dominical N°5546-4235
- Cancelación de premios hasta el miércoles 8 de abril
- Jueves 9 de abril: Sorteo Intermedio (Miercolito) N°3059-3299
- Cancelación de premios hasta el domingo 12 de abril
- Domingo 12 de abril: Sorteo Dominical N°5547-4236