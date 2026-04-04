Panamá Nacionales -  4 de abril de 2026 - 17:01

Lotería Nacional ajusta horarios del sorteo dominical por Semana Santa 2026

La Lotería Nacional ajusto el horario del sorteo dominical correspondiente al 5 de abril por Semana Santa 2026.

Sorteo dominical de la Lotería Nacional

Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia realizó cambios en sus horarios laborales y calendario de sorteos con motivo de la celebración de Semana Santa. La entidad detalló cómo operarán sus oficinas y qué pasará con los sorteos durante estos días festivos.

Horarios de atención durante Semana Santa

La Lotería Nacional de Beneficencia informó el siguiente cronograma:

  • Sábado 4 de abril: atención con personal mínimo (ciclo de billeteros), de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Domingo 5 de abril: horario normal

Sorteos y fechas importantes

Durante este periodo, los sorteos se desarrollarán de la siguiente manera:

  • Domingo 5 de abril: Sorteo Dominical N°5546-4235
    • Cancelación de premios hasta el miércoles 8 de abril
  • Jueves 9 de abril: Sorteo Intermedio (Miercolito) N°3059-3299
    • Cancelación de premios hasta el domingo 12 de abril
  • Domingo 12 de abril: Sorteo Dominical N°5547-4236
