Panamá Entretenimiento -  8 de abril de 2026 - 15:52

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Cuándo y dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo dominical correspondiente al miércoles 8 de abril del 2026. Mira dónde ver el sorteo.

Lotería Nacional de Panamá Online y TV

Lotería Nacional de Panamá Online y TV

Telemetro

¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 9 de abril?

El sorteo dominical del miércoles 9 de abril de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 9 de abril, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lnbpma/status/2041909941196169539?s=20&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

EN VIVO | Resultados del sorteo dominical del 6 de abril reprogramado por la Lotería Nacional

Lotería Nacional ajusta horarios del sorteo dominical por Semana Santa 2026

¿Ganaste? Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 31 de marzo de 2026

Recomendadas

Más Noticias