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EN VIVO | Resultados del sorteo miercolito del 8 de abril reprogramado por la Lotería Nacional

Resultados del sorteo miercolito del 8 de abril
Resultados del sorteo miercolito del 8 de abril LNB
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La Lotería Nacional reprograma el sorteo miercolito del 8 de abril para el jueves 9. Conoce los detalles y vigencia de premios.

Por Noemí Ruíz

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo miercolito correspondiente al 8 abril, pospuesto para este jueves 9 de abril de 2026.

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¿A qué hora inicia el sorteo del 9 de abril de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 9 de abril de 2026.

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