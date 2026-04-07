Lotto y Pega 3 Entretenimiento -  7 de abril de 2026 - 20:27

¿Ganaste? Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 7 de abril de 2026

Aquí están los resultados del sorteo de La Lotto y Pega 3, los juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce cuándo será el próximo sorteo.

Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 7 de abril de 2026.

Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 7 de abril de 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al martes 7 de abril de 2026.

Los resultados del Pega 3 de 7 de abril de 2026

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

  • 5
  • 8
  • 5

Resultados de la Lotto del 31 de marzo de 2026

Los números que salieron en la Lotto fueron:

  • 19
  • 14
  • 30
  • 38
  • 34
  • 26

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 11 de abril a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.

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