Metro de Panamá suma 40 mil pasajeros diarios tras cambios en MiBus por alza del combustible

El Metro de Panamá reportó un aumento significativo en su demanda, con 40 mil pasajeros adicionales diarios, luego de los ajustes operativos implementados por MiBus hace tres semanas.

La medida fue adoptada como respuesta al impacto generado por el incremento en los precios del combustible, lo que ha modificado los patrones de movilidad de miles de usuarios en la capital.

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Aumento sostenido de usuarios en el Metro de Panamá

De acuerdo con Luis Carlos Díaz, director de Operaciones del Metro, la cifra de pasajeros diarios pasó de 380,000 a 420,000 usuarios. “Nos hemos visto obligados a reforzar la cantidad de trenes en circulación y el personal de apoyo en estaciones”, explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041952102105198930?s=20&partner=&hide_thread=false El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) ha registrado un incremento de 40 mil pasajeros adicionales diariamente, tras la modificación implementada por la empresa MiBus en sus operaciones desde hace tres semanas, para mitigar el impacto por el alza en los precios del combustible.… pic.twitter.com/TbjVN4xl1O — Telemetro Reporta (@TReporta) April 8, 2026

Refuerzan operación ante mayor demanda

Ante este incremento, el Metro de Panamá ha tomado varias acciones:

Mayor cantidad de trenes en circulación

Refuerzo de personal en estaciones

Supervisión constante de la operación

Además, las autoridades indicaron que se mantiene en evaluación un posible aumento adicional en la frecuencia de trenes para responder a la creciente demanda.

Impacto del alza del combustible

Los cambios implementados por MiBus buscan mitigar el impacto del aumento en los costos del combustible, lo que ha llevado a más usuarios a optar por el Metro como alternativa de transporte más económica y eficiente.

Este fenómeno refleja cómo las variaciones en el precio del combustible influyen directamente en el comportamiento del transporte público en la ciudad.