Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 14:41

Metro de Panamá suma 40 mil pasajeros diarios tras cambios en MiBus por alza del combustible

El Metro de Panamá registra 420 mil usuarios diarios tras ajustes de MiBus por el alza del combustible. Conoce cómo impacta en el transporte público.

Metro de Panamá suma 40 mil pasajeros

Metro de Panamá suma 40 mil pasajeros

@elmetrodepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá reportó un aumento significativo en su demanda, con 40 mil pasajeros adicionales diarios, luego de los ajustes operativos implementados por MiBus hace tres semanas.

La medida fue adoptada como respuesta al impacto generado por el incremento en los precios del combustible, lo que ha modificado los patrones de movilidad de miles de usuarios en la capital.

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Aumento sostenido de usuarios en el Metro de Panamá

De acuerdo con Luis Carlos Díaz, director de Operaciones del Metro, la cifra de pasajeros diarios pasó de 380,000 a 420,000 usuarios. “Nos hemos visto obligados a reforzar la cantidad de trenes en circulación y el personal de apoyo en estaciones”, explicó.

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Refuerzan operación ante mayor demanda

Ante este incremento, el Metro de Panamá ha tomado varias acciones:

  • Mayor cantidad de trenes en circulación
  • Refuerzo de personal en estaciones
  • Supervisión constante de la operación

Además, las autoridades indicaron que se mantiene en evaluación un posible aumento adicional en la frecuencia de trenes para responder a la creciente demanda.

Impacto del alza del combustible

Los cambios implementados por MiBus buscan mitigar el impacto del aumento en los costos del combustible, lo que ha llevado a más usuarios a optar por el Metro como alternativa de transporte más económica y eficiente.

Este fenómeno refleja cómo las variaciones en el precio del combustible influyen directamente en el comportamiento del transporte público en la ciudad.

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