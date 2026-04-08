Metro de Panamá suma 40 mil pasajeros diarios tras cambios en MiBus por alza del combustible

El Metro de Panamá reportó un aumento significativo en su demanda, con 40 mil pasajeros adicionales diarios, luego de los ajustes operativos implementados por MiBus hace tres semanas.
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Aumento sostenido de usuarios en el Metro de Panamá
De acuerdo con Luis Carlos Díaz, director de Operaciones del Metro, la cifra de pasajeros diarios pasó de 380,000 a 420,000 usuarios. “Nos hemos visto obligados a reforzar la cantidad de trenes en circulación y el personal de apoyo en estaciones”, explicó.
Refuerzan operación ante mayor demanda
Ante este incremento, el Metro de Panamá ha tomado varias acciones:
- Mayor cantidad de trenes en circulación
- Refuerzo de personal en estaciones
- Supervisión constante de la operación
Además, las autoridades indicaron que se mantiene en evaluación un posible aumento adicional en la frecuencia de trenes para responder a la creciente demanda.
Impacto del alza del combustible
Los cambios implementados por MiBus buscan mitigar el impacto del aumento en los costos del combustible, lo que ha llevado a más usuarios a optar por el Metro como alternativa de transporte más económica y eficiente.
Este fenómeno refleja cómo las variaciones en el precio del combustible influyen directamente en el comportamiento del transporte público en la ciudad.