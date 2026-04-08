Ministro del MIDA se refiere al alza de precios y protección a productores

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el ministro de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ), Roberto Linares, abordó la situación de la importación de cebolla y el incremento en el costo de la canasta básica.

Linares informó que, actualmente, el ingreso de cebolla importada al país está estrictamente prohibido, incluso si cumple con los procesos de comercialización nacionales. Esta medida responde a que Panamá se encuentra en pleno periodo de cosecha y venta del rubro nacional, por lo que se busca evitar la competencia desleal y asegurar el mercado para los agricultores locales.

"Merca tiene que ser para los productores nacionales, no para los revendedores. Al final, el que sale fregado es el productor", señaló el ministro.

Costo de la Canasta Básica

Respecto al aumento de precios en los supermercados, el jefe de la cartera agropecuaria defendió al sector primario. Aseguró que el incremento en los productos finales no recae sobre el productor, ya que este sector está absorbiendo los altos costos de producción para evitar trasladarlos al consumidor, señalando que la distorsión de precios ocurre en otros puntos de la cadena comercial.