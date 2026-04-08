ANTAI sanciona a servidores públicos de la UP, MICI, MIVIOT y UNACHI

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó la sanción de 15 servidores públicos tras la culminación de diversos expedientes administrativos. Las investigaciones revelaron vulneraciones al Código de Ética y a los principios de imparcialidad en universidades, ministerios y municipios.
Detalle de las irregularidades por institución:
- Universidad de Panamá (Extensión Veraguas): Se comprobó un conflicto de intereses donde dos servidores públicos con vínculo conyugal laboraban en la misma unidad administrativa. Ambos fueron sancionados.
- Universidad de Panamá (Panamá): Dos funcionarios fueron sancionados por mantener vínculos de familiaridad que contravienen las normas de ética pública.
- Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI): Las investigaciones confirmaron actos de nepotismo, por lo que la ANTAI recomendó la destitución de cinco servidores públicos.
- IPHE: Se determinó que una Directora Nacional supervisaba directamente a su cónyuge. El funcionario vinculado fue recomendado para destitución, mientras que a la directora se le impuso una multa del 50% de su salario.
- Municipio de Colón: Se detectó nepotismo por parte de dos servidoras. El análisis resultó en la recomendación de destitución para una de ellas y una sanción económica para la otra.
- MIVIOT y MICI: Se aplicaron sanciones a un servidor público en cada ministerio tras concluir los procesos administrativos correspondientes.
La ANTAI reiteró que estas medidas buscan salvaguardar la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública, asegurando que los vínculos personales no interfieran con la gestión del Estado.
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