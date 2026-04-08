Tienda del Pueblo del IMA en Los Santos: ubicación, horarios y qué productos ofrece

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) abrió las puertas de su nueva tienda permanente en La Villa de Los Santos. La instalación se encuentra en una ubicación estratégica: la Plaza Multinegocios, situada en la Calle Rufina Alfaro, ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para toda la comunidad.

La tienda cuenta con una variedad de artículos de primera necesidad, entre los que destacan:

Arroz: El rubro más solicitado por los residentes.

Bolsa Relámpago: Un paquete que incluye maíz, frijoles y sobres de sopa.

Cebolla nacional: A un precio de 5 libras por B/. 1.00.

Los consumidores que asistieron a la inauguración manifestaron su satisfacción tanto por la atención recibida como por la comodidad del nuevo local. Asimismo, el IMA adelantó que próximamente se anunciará la apertura de una tienda similar en el distrito de Las Tablas, continuando con su plan de expansión en la provincia de Los Santos.