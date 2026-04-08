Los Santos Nacionales -  8 de abril de 2026 - 14:41

Tienda del Pueblo del IMA en Los Santos: ubicación, horarios y qué productos ofrece

La tienda del pueblo del IMA en La Villa de Los Santos cuenta con una variedad de productos a la venta.

Tienda del Pueblo del IMA en Los Santos.

Tienda del Pueblo del IMA en Los Santos.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) abrió las puertas de su nueva tienda permanente en La Villa de Los Santos. La instalación se encuentra en una ubicación estratégica: la Plaza Multinegocios, situada en la Calle Rufina Alfaro, ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para toda la comunidad.

Información para el consumidor

  • Horario de atención: De martes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
  • Ubicación: Plaza Multinegocios, Calle Rufina Alfaro, La Villa de Los Santos.

Productos a la venta en la tienda del pueblo de La Villa

La tienda cuenta con una variedad de artículos de primera necesidad, entre los que destacan:

  • Arroz: El rubro más solicitado por los residentes.
  • Bolsa Relámpago: Un paquete que incluye maíz, frijoles y sobres de sopa.
  • Cebolla nacional: A un precio de 5 libras por B/. 1.00.

Los consumidores que asistieron a la inauguración manifestaron su satisfacción tanto por la atención recibida como por la comodidad del nuevo local. Asimismo, el IMA adelantó que próximamente se anunciará la apertura de una tienda similar en el distrito de Las Tablas, continuando con su plan de expansión en la provincia de Los Santos.

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