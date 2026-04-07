Cámara Nacional de Transporte y la ATTT sostienen reunión urgente por crisis de movilidad

Miembros de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA) sostuvieron una reunión de urgencia con directivos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en la que hicieron un llamado a la solidaridad de sus agremiados ante la actual crisis de movilidad en el país.
- Subsidio al combustible: Se analizó la metodología para agilizar la implementación de este beneficio, con el objetivo de minimizar el impacto económico que el congestionamiento vehicular actual genera en el sector transporte.
- Plataformas digitales: Los transportistas presentaron sugerencias para la regulación y actualización del estatus legal de las plataformas tecnológicas de transporte en el país.
Los dirigentes transportistas enfatizaron que, ante la emergencia vial, es vital mantener la operatividad del sistema para no afectar aún más el traslado de los ciudadanos hacia sus hogares y puestos de trabajo.