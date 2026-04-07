Policía Nacional realiza operativo en Santa Ana y El Chorrillo tras homicidio en Calle 25

Policía Nacional realiza operativo en Santa Ana y El Chorrillo. Policía Nacional

Por Ana Canto La Policía Nacional desplegó una serie de operativos en los corregimientos de Santa Ana y El Chorrillo con el objetivo de capturar a los responsables de un homicidio registrado en el sector de Calle 25. El incidente, ocurrido con arma de fuego en las afueras de un bar, cobró la vida de un ciudadano.

El subcomisionado Joel Hurtado, jefe de la 8va Zona Policial, informó que durante las diligencias se logró la recuperación de un arma de fuego, sustancias ilícitas y un vehículo que, presuntamente, fue utilizado por los sospechosos para abandonar la escena del crimen.

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