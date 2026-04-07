Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 17:57

Policía Nacional realiza operativo en Santa Ana y El Chorrillo tras homicidio en Calle 25

La Policía Nacional informó que la víctima contaba con un prontuario delictivo que incluía delitos contra la salud colectiva.

Policía Nacional realiza operativo en Santa Ana y El Chorrillo.

Policía Nacional realiza operativo en Santa Ana y El Chorrillo.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional desplegó una serie de operativos en los corregimientos de Santa Ana y El Chorrillo con el objetivo de capturar a los responsables de un homicidio registrado en el sector de Calle 25. El incidente, ocurrido con arma de fuego en las afueras de un bar, cobró la vida de un ciudadano.

El subcomisionado Joel Hurtado, jefe de la 8va Zona Policial, informó que durante las diligencias se logró la recuperación de un arma de fuego, sustancias ilícitas y un vehículo que, presuntamente, fue utilizado por los sospechosos para abandonar la escena del crimen.

Según las investigaciones preliminares, la víctima contaba con un prontuario delictivo que incluía delitos contra la salud colectiva, entre otros antecedentes. La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer el móvil del hecho y dar con el paradero de los implicados.

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