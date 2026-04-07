Policía Nacional realiza operativo en Santa Ana y El Chorrillo tras homicidio en Calle 25

La Policía Nacional desplegó una serie de operativos en los corregimientos de Santa Ana y El Chorrillo con el objetivo de capturar a los responsables de un homicidio registrado en el sector de Calle 25. El incidente, ocurrido con arma de fuego en las afueras de un bar, cobró la vida de un ciudadano.
Según las investigaciones preliminares, la víctima contaba con un prontuario delictivo que incluía delitos contra la salud colectiva, entre otros antecedentes. La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer el móvil del hecho y dar con el paradero de los implicados.