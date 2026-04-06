Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 08:55

Nuevas placas 2026 en Panamá: ATTT responde críticas por eslogan "Con paso firme" y explica cómo se entregarán

ATTT defiende diseño de nuevas placas 2026 y explica cómo se entregan a vehículos nuevos en Panamá. Conoce los detalles.

Director de la  ATTT responde críticas por eslogan Con paso firme

Director de la  ATTT responde críticas por eslogan "Con paso firme"

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, defendió el diseño de las nuevas placas vehiculares con el lema “Con paso firme”, mientras avanzan las entregas del primer lote en Panamá.

Polémica por placas 2026 en Panamá: ATTT responde por el eslogan

Ante cuestionamientos, Brea aseguró que: “El diseño fue autorizado y aprobado por la ATTT en su momento. Nos estamos enfocando en lo que ahora mismo no tiene relevancia”. Ante cuestionamientos, Brea aseguró que: “El diseño fue autorizado y aprobado por la ATTT en su momento. Nos estamos enfocando en lo que ahora mismo no tiene relevancia”.

El funcionario enfatizó que lo más importante es que los vehículos circulen debidamente identificados.

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Entregan primer lote de placas 2026

La Alcaldía de Panamá inició la entrega de 19,940 placas vehiculares correspondientes al periodo 2026-2030.

Estas placas están destinadas exclusivamente a:

  • Vehículos nuevos (primer ingreso)
  • Registrados durante el año 2026
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¿Cómo se entregan las nuevas placas?

A diferencia de años anteriores:

  • No se retiran en centros municipales
  • Se entregan directamente en las agencias de autos
  • La placa es instalada antes de entregar el vehículo

Producción y distribución

El primer lote fue producido por el Centro Vocacional Chapala, cubriendo la demanda del primer trimestre del año.

Las autoridades indicaron que la distribución será progresiva a nivel nacional.

Normalización del sistema

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El Municipio de Panamá y la ATTT trabajan en conjunto para:

  • Regularizar el suministro de placas
  • Extender la entrega a otros municipios
  • Evitar retrasos en la identificación vehicular

¿Quiénes aplican por ahora?

Por el momento, el proceso solo aplica para:

  • Vehículos nuevos adquiridos en agencias
  • Registro inicial en 2026
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