Nuevas placas 2026 en Panamá: ATTT responde críticas por eslogan "Con paso firme" y explica cómo se entregarán

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, defendió el diseño de las nuevas placas vehiculares con el lema “Con paso firme”, mientras avanzan las entregas del primer lote en Panamá.
El funcionario enfatizó que lo más importante es que los vehículos circulen debidamente identificados.
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Entregan primer lote de placas 2026
La Alcaldía de Panamá inició la entrega de 19,940 placas vehiculares correspondientes al periodo 2026-2030.
Estas placas están destinadas exclusivamente a:
- Vehículos nuevos (primer ingreso)
- Registrados durante el año 2026
¿Cómo se entregan las nuevas placas?
A diferencia de años anteriores:
- No se retiran en centros municipales
- Se entregan directamente en las agencias de autos
- La placa es instalada antes de entregar el vehículo
Producción y distribución
El primer lote fue producido por el Centro Vocacional Chapala, cubriendo la demanda del primer trimestre del año.
Las autoridades indicaron que la distribución será progresiva a nivel nacional.
Normalización del sistema
El Municipio de Panamá y la ATTT trabajan en conjunto para:
- Regularizar el suministro de placas
- Extender la entrega a otros municipios
- Evitar retrasos en la identificación vehicular
¿Quiénes aplican por ahora?
Por el momento, el proceso solo aplica para:
- Vehículos nuevos adquiridos en agencias
- Registro inicial en 2026