Nuevas placas 2026 en Panamá: ATTT responde críticas por eslogan "Con paso firme" y explica cómo se entregarán

Director de la ATTT responde críticas por eslogan "Con paso firme"

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) , Nicolás Brea, defendió el diseño de las nuevas placas vehiculares con el lema “Con paso firme”, mientras avanzan las entregas del primer lote en Panamá.

Ante cuestionamientos, Brea aseguró que: “El diseño fue autorizado y aprobado por la ATTT en su momento. Nos estamos enfocando en lo que ahora mismo no tiene relevancia”. Ante cuestionamientos, Brea aseguró que: “El diseño fue autorizado y aprobado por la ATTT en su momento. Nos estamos enfocando en lo que ahora mismo no tiene relevancia”.

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El funcionario enfatizó que lo más importante es que los vehículos circulen debidamente identificados.

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Entregan primer lote de placas 2026

La Alcaldía de Panamá inició la entrega de 19,940 placas vehiculares correspondientes al periodo 2026-2030.

Estas placas están destinadas exclusivamente a:

Vehículos nuevos (primer ingreso)

Registrados durante el año 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041142413410926927?s=20&partner=&hide_thread=false “El diseño fue autorizado y aprobado por la ATTT en su momento. Nos estamos enfocando en lo que ahora mismo no tiene relevancia, para mi es importante que los vehículos estén en la calle debidamente identificados”, el director de la @ATTTPanama, Nicolás Brea, respondió a los… pic.twitter.com/bVxnyh5ZoP — Telemetro Reporta (@TReporta) April 6, 2026

¿Cómo se entregan las nuevas placas?

A diferencia de años anteriores:

No se retiran en centros municipales

Se entregan directamente en las agencias de autos

La placa es instalada antes de entregar el vehículo

Producción y distribución

El primer lote fue producido por el Centro Vocacional Chapala, cubriendo la demanda del primer trimestre del año.

Las autoridades indicaron que la distribución será progresiva a nivel nacional.

Normalización del sistema

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El Municipio de Panamá y la ATTT trabajan en conjunto para:

Regularizar el suministro de placas

Extender la entrega a otros municipios

Evitar retrasos en la identificación vehicular

¿Quiénes aplican por ahora?

Por el momento, el proceso solo aplica para: