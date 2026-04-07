ATTT restringe camiones en Vía Centenario por cierre del puente de Las Américas

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) anunció la restricción provisional del tránsito de transporte de carga por la Vía Centenario, como parte de las medidas tras el cierre del Puente de Las Américas.

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La medida rige desde este martes 7 de abril en los siguientes horarios:

Mañana: 4:00 a.m. a 8:00 a.m.

4:00 a.m. a 8:00 a.m. Tarde: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

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Puntos límite para circulación según ATTT

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041597368634597465?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (@ATTTPanama) informó a los conductores de equipo pesado que se ha dispuesto la restricción provisional del paso de transporte de carga por la Vía Centenario, tras los hechos ocurridos recientemente en el Puente de las Américas.… pic.twitter.com/ar9wEe60lh — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

La ATTT estableció controles específicos para los conductores de carga:

Desde el interior hacia la capital:

Solo podrán llegar hasta La Pesa

Desde la ciudad hacia el interior:

Circulación permitida hasta el sector de Centennial, frente a AltaPlaza Mall

Objetivo de la medida

Según la entidad, la restricción busca:

Facilitar la movilidad vehicular

Reducir la congestión

Garantizar la seguridad vial

Todo esto en medio del plan de contingencia por la situación del puente.

Recomendación a conductores

Las autoridades instan a los transportistas a: