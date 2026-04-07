Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 14:41

ATTT restringe camiones en Vía Centenario por cierre del puente de Las Américas

ATTT limita paso de transporte pesado en la Vía Centenario tras cierre del Puente de Las Américas. Conoce horarios y rutas.

ATTT restringe camiones en Vía Centenario

ATTT restringe camiones en Vía Centenario

Foto/ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la restricción provisional del tránsito de transporte de carga por la Vía Centenario, como parte de las medidas tras el cierre del Puente de Las Américas.

Horarios de restricción

La medida rige desde este martes 7 de abril en los siguientes horarios:

  • Mañana: 4:00 a.m. a 8:00 a.m.
  • Tarde: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

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Puntos límite para circulación según ATTT

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La ATTT estableció controles específicos para los conductores de carga:

Desde el interior hacia la capital:

  • Solo podrán llegar hasta La Pesa

Desde la ciudad hacia el interior:

  • Circulación permitida hasta el sector de Centennial, frente a AltaPlaza Mall

Objetivo de la medida

Según la entidad, la restricción busca:

  • Facilitar la movilidad vehicular
  • Reducir la congestión
  • Garantizar la seguridad vial

Todo esto en medio del plan de contingencia por la situación del puente.

Recomendación a conductores

Las autoridades instan a los transportistas a:

  • Planificar rutas con anticipación
  • Respetar los horarios establecidos
  • Atender las indicaciones en los puntos de control
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