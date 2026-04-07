ATTT restringe camiones en Vía Centenario por cierre del puente de Las Américas

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la restricción provisional del tránsito de transporte de carga por la Vía Centenario, como parte de las medidas tras el cierre del Puente de Las Américas.
La medida rige desde este martes 7 de abril en los siguientes horarios:
- Mañana: 4:00 a.m. a 8:00 a.m.
- Tarde: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
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Puntos límite para circulación según ATTT
La ATTT estableció controles específicos para los conductores de carga:
Desde el interior hacia la capital:
- Solo podrán llegar hasta La Pesa
Desde la ciudad hacia el interior:
- Circulación permitida hasta el sector de Centennial, frente a AltaPlaza Mall
Objetivo de la medida
Según la entidad, la restricción busca:
- Facilitar la movilidad vehicular
- Reducir la congestión
- Garantizar la seguridad vial
Todo esto en medio del plan de contingencia por la situación del puente.
Recomendación a conductores
Las autoridades instan a los transportistas a:
- Planificar rutas con anticipación
- Respetar los horarios establecidos
- Atender las indicaciones en los puntos de control