Puente de las Américas: "Nos preparamos para el peor escenario", asegura SINAPROC tras inspección

Al mediodía de este martes concluyó la inspección técnica interinstitucional liderada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el Puente de las Américas , tras la explosión e incendio registrados en el sector de La Boca.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith, detalló que se utilizaron drones para evaluar minuciosamente la pasarela inferior, la capa asfáltica y las juntas internas de la estructura. "Nos preparamos para el peor escenario", aseguró Smith, refiriéndose al plan logístico para movilizar a los miles de trabajadores que viajan diariamente desde Panamá Oeste hacia la capital.

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La urgencia de la reapertura es evidente tras el operativo realizado anoche por el Ministerio de Gobierno en la Gran Terminal de Transporte de Albrook, donde se constataron largas filas de usuarios intentando retornar a sus hogares.

Se espera que, durante el transcurso de esta tarde, el MOP y los estamentos de seguridad brinden declaraciones oficiales para aclarar el estado real del puente y determinar si es seguro reabrirlo próximamente. "Este puente no es cualquier puente. Estamos hablando de un puente que arriba del 25% de la población de la ciudad está cruzando por él. Merece todo el estudio que se está realizando al momento. Esperemos a ver qué sale en horas de la tarde”, puntualizó el director de SINAPROC.

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