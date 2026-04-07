El MINSA inaugura centro para el estudio de enfermedades en el Policentro de San Isidro.

Este martes fue inaugurado el nuevo Centro de Referencia en Citopatología Diagnóstica (CERCID), ubicado en el Policentro de Salud de San Isidro. El Ministerio de Salud ( MINSA ) detalló que esta instalación de vanguardia ofrecerá servicios de lectura de citologías, digitalización de resultados e integración de Inteligencia Artificial, además de funcionar como centro de formación para nuevos citotecnólogos.

“Este centro tiene como objetivo procesar las pruebas de Papanicolau provenientes de todas las regiones de salud a nivel nacional. Además, busca reducir significativamente la entrega de resultados, permitiendo un diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano de cáncer cervicouterino, la segunda causa de muerte de mujeres en Panamá”, explica la entidad.

El MINSA impulsa una estrategia agresiva de prevención, tamizaje y vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), con la meta de elevar la cobertura de la prueba de Papanicolaou del 15 % al 90 % en un periodo de tres años.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, indicó que la incorporación de tecnología digital permitirá realizar prediagnósticos remotos, agilizando la obtención de resultados moleculares y la programación de tratamientos. Con este refuerzo tecnológico, el país busca eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública para el año 2029.

De forma paralela, el Policentro de San Isidro habilitó nuevas especialidades en Oftalmología y Otorrinolaringología, junto a una clínica de curación de heridas y pie diabético. Asimismo, el Despacho de la Primera Dama inauguró una Sala de Estimulación Temprana, equipada para fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia en el sector.