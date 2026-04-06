Ordenan detención provisional a venezolano por robo y violación contra funcionaria del MINSA

Un juez de garantías dictó la medida cautelar de detención provisional a un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 24 años, tras ser vinculado con los presuntos delitos de hurto agravado, robo agravado y violación.
Posteriormente, el individuo ingresó al área de sanitarios donde, mediante violencia e intimidación con arma blanca, sometió a una mujer para despojarla de sus pertenencias (dos anillos y un teléfono móvil) y agredirla sexualmente. El Ministerio Público confirmó que la víctima presenta lesiones físicas producto del ataque.