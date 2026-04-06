Ordenan detención provisional a venezolano por robo y violación contra funcionaria del MINSA en la provincia de Colón.

Por Ana Canto Un juez de garantías dictó la medida cautelar de detención provisional a un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 24 años, tras ser vinculado con los presuntos delitos de hurto agravado, robo agravado y violación.

El Ministerio Público detalló que los hechos ocurrieron el pasado sábado 4 de abril en la sede del Ministerio de Salud (MINSA), ubicada en el corregimiento de Barrio Sur, provincia de Colón. Según las investigaciones preliminares, el sospechoso forzó la entrada a la oficina de la dirección médica para apoderarse de tres computadoras portátiles.

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