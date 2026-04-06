Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 17:45

Ordenan detención provisional a venezolano por robo y violación contra funcionaria del MINSA

La detención provisional del ciudadano de nacionalidad venezolana surge tras su vinculación en los delitos de de hurto agravado, robo agravado y violación.

Ordenan detención provisional a venezolano por robo y violación contra funcionaria del MINSA en la provincia de Colón. 

Ordenan detención provisional a venezolano por robo y violación contra funcionaria del MINSA en la provincia de Colón. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Un juez de garantías dictó la medida cautelar de detención provisional a un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 24 años, tras ser vinculado con los presuntos delitos de hurto agravado, robo agravado y violación.

El Ministerio Público detalló que los hechos ocurrieron el pasado sábado 4 de abril en la sede del Ministerio de Salud (MINSA), ubicada en el corregimiento de Barrio Sur, provincia de Colón. Según las investigaciones preliminares, el sospechoso forzó la entrada a la oficina de la dirección médica para apoderarse de tres computadoras portátiles.

Posteriormente, el individuo ingresó al área de sanitarios donde, mediante violencia e intimidación con arma blanca, sometió a una mujer para despojarla de sus pertenencias (dos anillos y un teléfono móvil) y agredirla sexualmente. El Ministerio Público confirmó que la víctima presenta lesiones físicas producto del ataque.

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