Puente de las Américas: ministra de Trabajo señala irregularidades laborales tras incendio

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se pronunció sobre el incendio ocurrido la tarde de este lunes 6 de abril bajo el Puente de las Américas, siniestro que dejó un trabajador fallecido y varios con quemaduras de segundo grado.

A través de un comunicado contundente, la titular enfatizó que la seguridad laboral no es opcional y que ninguna operación comercial puede anteponerse a la vida humana. "Aquí hay derechos claros: labores de alto riesgo y un trabajador extranjero sin permiso de trabajo desde 2021. Eso no es un error, es una falla grave al cumplimiento de la empresa (...) Menos discursos y comunicados de su parte. Más responsabilidad señores", sentenció la ministra.

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La ministra señaló que las empresas tienen la obligación de cumplir la ley y proteger a todo su personal, asegurando que el Ministerio de Trabajo (MITRADEL) actuará con firmeza ante estas irregularidades.

Inspección técnica en curso

Paralelamente, este martes las autoridades realizan una inspección exhaustiva en la estructura del puente. El equipo técnico utiliza la pasarela inferior para verificar el estado de la capa asfáltica y las juntas internas, buscando descartar daños estructurales profundos tras la exposición al calor extremo.