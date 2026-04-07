Puente de las Américas: ministra de Trabajo señala irregularidades laborales tras incendio

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se pronunció sobre el incendio ocurrido la tarde de este lunes 6 de abril bajo el Puente de las Américas, siniestro que dejó un trabajador fallecido y varios con quemaduras de segundo grado.
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La ministra señaló que las empresas tienen la obligación de cumplir la ley y proteger a todo su personal, asegurando que el Ministerio de Trabajo (MITRADEL) actuará con firmeza ante estas irregularidades.
Inspección técnica en curso
Paralelamente, este martes las autoridades realizan una inspección exhaustiva en la estructura del puente. El equipo técnico utiliza la pasarela inferior para verificar el estado de la capa asfáltica y las juntas internas, buscando descartar daños estructurales profundos tras la exposición al calor extremo.