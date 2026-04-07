Panamá Nacionales - 7 de abril de 2026 - 13:34
Paradas abarrotadas de pasajeros y aumento de tarifas en Panamá Oeste
El cierre del Puente de Las Américas generó un gran congestionamiento vehicular en la autopista Arraiján-La Chorrera y la vía Centenario, a pesar de implementarse un operativo de inversión de carriles y habilitarse el Corredor Logístico para facilitar el tráfico. Algunos usuarios reclamaron que les han cobrado hasta 3.50 balboas para movilizarse a sus hogares y trabajos.
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