Gobierno destina $18.8 millones para contener tarifas de energía

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó la Resolución 19-26, mediante la cual se asigna un monto de B/.18,842,193.43 como aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), con el objetivo de estabilizar la tarifa eléctrica en varias comunidades del país.

La medida impactará a más de 183 mil personas en localidades como Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, donde se mantendrán las tarifas actuales de electricidad.

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¿Qué cubre el fondo?

El Fondo Tarifario de Occidente compensa la diferencia entre:

La tarifa real del servicio eléctrico

El monto que pagan los usuarios

Este beneficio fue aplicado por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí a sus clientes durante el periodo de julio a diciembre de 2025.

El precio de la luz despide agosto en máximos tras batir 8 récords en el mes -FOTODELDIA- GRAFCAV7541. BILBAO, 31/08/2021.-Una torre de transporte de energía perteneciente a red eléctrica, con la ciudad de Bilbao al fondo, donde este martes último día de agosto amanece con el precio más alto a 130,53 euros el megavatio hora (MWh). El precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool), referencia en España para calcular la tarifa regulada que pagan unos 10 millones de hogares, ha cerrado un agosto de máximos en el que ha batido ocho récords, lo que lo convierte en el mes más caro de la historia de la factura eléctrica. EFE/LUIS TEJIDO:

Transferencia de fondos

La resolución autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) a gestionar la transferencia de estos recursos a la Empresa de Transmisión Eléctrica, que actúa como fiduciario del fondo.

Sustento legal del subsidio

Este mecanismo se basa en un contrato de fideicomiso suscrito en 2015 entre el Estado y Etesa, el cual establece que, mientras se realizan mejoras en el sistema eléctrico, los usuarios mantendrán tarifas estables.

La diferencia con el costo real de la energía es asumida por el Estado, garantizando así la estabilidad en el precio del servicio.

Objetivo del programa

El fideicomiso busca proteger a los consumidores frente a incrementos en la tarifa eléctrica, mediante la transferencia directa de fondos que son trasladados en su totalidad a los usuarios finales.