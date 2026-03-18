Gobierno destina $18.8 millones para contener tarifas de energía

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó la Resolución 19-26, mediante la cual se asigna un monto de B/.18,842,193.43 como aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), con el objetivo de estabilizar la tarifa eléctrica en varias comunidades del país.
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¿Qué cubre el fondo?
El Fondo Tarifario de Occidente compensa la diferencia entre:
- La tarifa real del servicio eléctrico
- El monto que pagan los usuarios
Este beneficio fue aplicado por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí a sus clientes durante el periodo de julio a diciembre de 2025.
Transferencia de fondos
La resolución autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) a gestionar la transferencia de estos recursos a la Empresa de Transmisión Eléctrica, que actúa como fiduciario del fondo.
Sustento legal del subsidio
Este mecanismo se basa en un contrato de fideicomiso suscrito en 2015 entre el Estado y Etesa, el cual establece que, mientras se realizan mejoras en el sistema eléctrico, los usuarios mantendrán tarifas estables.
La diferencia con el costo real de la energía es asumida por el Estado, garantizando así la estabilidad en el precio del servicio.
Objetivo del programa
El fideicomiso busca proteger a los consumidores frente a incrementos en la tarifa eléctrica, mediante la transferencia directa de fondos que son trasladados en su totalidad a los usuarios finales.