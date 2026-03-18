Demolerán puente en Capira: anuncian nueva estructura por emergencia

El Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP) presentó ante el Consejo de Gabinete de Panamá un informe sobre trabajos urgentes en la vía Santa Fe – El Guabal y la construcción de un nuevo puente sobre el río Perequeté, debido al deterioro crítico de estas infraestructuras.
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Vía con riesgo de hundimiento
Uno de los puntos evaluados en la carretera presenta pérdida de capacidad portante del suelo, causada por saturación del terreno debido a drenaje superficial y posibles flujos subterráneos no controlados.
Esta condición ha generado:
- Socavación interna
- Fatiga estructural
- Riesgo progresivo de hundimiento
- Formación de baches profundos
Las autoridades advirtieron que la situación compromete la seguridad de los usuarios.
Segundo punto en observación
En otro tramo de la vía, ya se iniciaron trabajos a cargo del Consorcio Santiago.
En esta zona se detectó:
- Posible infiltración de agua desde un talud lateral
- Drenaje superficial insuficiente
Aunque actualmente no representa un riesgo inmediato de colapso, el MOP indicó que podría evolucionar hacia una falla estructural si no se ejecutan medidas preventivas.
Nuevo puente sobre el río Perequeté
El informe también detalla la construcción de un nuevo puente sobre el río Perequeté, ubicado en el tramo CPA – Villa del Carmen – El Cacao, en Capira.
La estructura actual fue declarada en condición de emergencia y será demolida para dar paso a una nueva obra.
Características del nuevo puente
- Longitud (luz): 40 metros
- Calzada: 8.70 metros
- Dos carriles vehiculares
- Acera peatonal de 1.20 metros
- Barandales de seguridad
Además, contará con:
- Pilotes de concreto reforzado
- Vigas de concreto postensado
- Apoyos de neopreno
- Juntas de dilatación
- Barandales tipo New Jersey
Inversión del proyecto
El costo estimado de la obra es de B/.850,000.00, como parte de las acciones del MOP para mejorar la infraestructura vial y prevenir riesgos mayores.