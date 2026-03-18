Demolerán puente en Capira: anuncian nueva estructura por emergencia

El Ministerio de Obras Públicas de Panamá (MOP) presentó ante el Consejo de Gabinete de Panamá un informe sobre trabajos urgentes en la vía Santa Fe – El Guabal y la construcción de un nuevo puente sobre el río Perequeté, debido al deterioro crítico de estas infraestructuras.

El ministro José Luis Andrade explicó que ambas intervenciones son prioritarias por el impacto en la seguridad vial y la conectividad de las comunidades.

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Vía con riesgo de hundimiento

Uno de los puntos evaluados en la carretera presenta pérdida de capacidad portante del suelo, causada por saturación del terreno debido a drenaje superficial y posibles flujos subterráneos no controlados.

Esta condición ha generado:

Socavación interna

Fatiga estructural

Riesgo progresivo de hundimiento

Formación de baches profundos

Las autoridades advirtieron que la situación compromete la seguridad de los usuarios.

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Segundo punto en observación

En otro tramo de la vía, ya se iniciaron trabajos a cargo del Consorcio Santiago.

En esta zona se detectó:

Posible infiltración de agua desde un talud lateral

Drenaje superficial insuficiente

Aunque actualmente no representa un riesgo inmediato de colapso, el MOP indicó que podría evolucionar hacia una falla estructural si no se ejecutan medidas preventivas.

Nuevo puente sobre el río Perequeté

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El informe también detalla la construcción de un nuevo puente sobre el río Perequeté, ubicado en el tramo CPA – Villa del Carmen – El Cacao, en Capira.

La estructura actual fue declarada en condición de emergencia y será demolida para dar paso a una nueva obra.

Características del nuevo puente

Longitud (luz): 40 metros

Calzada: 8.70 metros

Dos carriles vehiculares

Acera peatonal de 1.20 metros

Barandales de seguridad

Además, contará con:

Pilotes de concreto reforzado

Vigas de concreto postensado

Apoyos de neopreno

Juntas de dilatación

Barandales tipo New Jersey

Inversión del proyecto

El costo estimado de la obra es de B/.850,000.00, como parte de las acciones del MOP para mejorar la infraestructura vial y prevenir riesgos mayores.