Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 07:27

Precios de gasolina y diésel se actualizan en Panamá: tarifas vigentes hasta el 17 de abril

La Gasolina y diésel registraron un aumento significativo, pero esta semana, la Secretaría de Energía anunciará los nuevos precios.

Precios de gasolina y diésel se actualizan

Precios de gasolina y diésel se actualizan

El ajuste, que ya está vigente, se mantendrá hasta el viernes 17 de abril de 2026, fecha en la que se anunciará una nueva revisión de tarifas

Contenido relacionado: Subsidio al combustible inicia el 15 de abril: desde las 6:00 a.m. para transportistas registrados

¿Cuánto suben los combustibles?

De acuerdo con el ajuste anunciado:

  • Gasolina de 95 octanos
    • Aumenta 11 centavos por litro
    • Incremento de 42 centavos por galón
  • Gasolina de 91 octanos
    • Aumenta 10 centavos por litro
    • Incremento de 39 centavos por galón
  • Diésel
    • Aumenta 15 centavos por litro
    • Incremento de 56 centavos por galón
EE. UU.: Gasolina baja de 4 por dólares por galón tras 5 meses

Así se encuentra el precio del diésel y la gasolina de 91 y 95

Con este nuevo ajuste, los precios máximos que regirán desde el viernes 3 de abril quedan de la siguiente manera:

  • Gasolina de 95 octanos
    • B/. 1.25 por litro
    • B/. 4.75 por galón
  • Gasolina de 91 octanos
    • B/. 1.16 por litro
    • B/. 4.42 por galón
  • Diésel
    • B/. 1.35 por litro
    • Más de B/. 5.14 por galón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2039447556694962182?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas: IFARHU actualiza documentación para estudiantes preseleccionados con discapacidad

Carnet blanco y verde en Panamá: MINSA anuncia ferias del 16 al 18 de abril

Panamá sale de la lista de preocupación de seguridad de la Organización de Aviación Civil

Recomendadas

Más Noticias