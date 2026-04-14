Precios de gasolina y diésel se actualizan en Panamá: tarifas vigentes hasta el 17 de abril

Los precios de la gasolina y el diésel en Panamá registraron un aumento significativo en su más reciente actualización, según informó la Secretaría Nacional de Energía.
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¿Cuánto suben los combustibles?
De acuerdo con el ajuste anunciado:
- Gasolina de 95 octanos
- Aumenta 11 centavos por litro
- Incremento de 42 centavos por galón
- Gasolina de 91 octanos
- Aumenta 10 centavos por litro
- Incremento de 39 centavos por galón
- Diésel
- Aumenta 15 centavos por litro
- Incremento de 56 centavos por galón
Así se encuentra el precio del diésel y la gasolina de 91 y 95
Con este nuevo ajuste, los precios máximos que regirán desde el viernes 3 de abril quedan de la siguiente manera:
- Gasolina de 95 octanos
- B/. 1.25 por litro
- B/. 4.75 por galón
- Gasolina de 91 octanos
- B/. 1.16 por litro
- B/. 4.42 por galón
- Diésel
- B/. 1.35 por litro
- Más de B/. 5.14 por galón