Precios de gasolina y diésel se actualizan en Panamá: tarifas vigentes hasta el 17 de abril

Precios de gasolina y diésel se actualizan

Los precios de la gasolina y el diésel en Panamá registraron un aumento significativo en su más reciente actualización, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

El ajuste, que ya está vigente, se mantendrá hasta el viernes 17 de abril de 2026, fecha en la que se anunciará una nueva revisión de tarifas

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¿Cuánto suben los combustibles?

De acuerdo con el ajuste anunciado:

Gasolina de 95 octanos Aumenta 11 centavos por litro Incremento de 42 centavos por galón

Gasolina de 91 octanos Aumenta 10 centavos por litro Incremento de 39 centavos por galón

Diésel Aumenta 15 centavos por litro Incremento de 56 centavos por galón



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Así se encuentra el precio del diésel y la gasolina de 91 y 95

Con este nuevo ajuste, los precios máximos que regirán desde el viernes 3 de abril quedan de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos B/. 1.25 por litro B/. 4.75 por galón

Gasolina de 91 octanos B/. 1.16 por litro B/. 4.42 por galón

Diésel B/. 1.35 por litro Más de B/. 5.14 por galón

