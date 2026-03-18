Panamá registra un nuevo aumento en los precios de la gasolina este viernes

Los precios de los combustibles registrarán un incremento significativo a partir de este viernes 20 de marzo, según la más reciente actualización de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá. Estos nuevos costos se mantendrán vigentes hasta el próximo 3 de abril de 2026.
Precios del combustible en Panamá
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.144
- 91 octanos: 1.065
- Diésel: 1.210
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.147
- 91 octanos: 1.067
- Diésel: 1.213
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.152
- 91 octanos: 1.073
- Diésel: 1.218
Las Tablas
- 95 octanos: 1.160
- 91 octanos: 1.080
- Diésel: 1.226
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.168
- 91 octanos: 1.088
- Diésel: 1.234
Volcán
- 95 octanos: 1.170
- 91 octanos: 1.091
- Diésel: 1.236
Changuinola
- 95 octanos: 1.194
- 91 octanos: 1.115
- Diésel: 1.260