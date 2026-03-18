Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 16:35

Panamá registra un nuevo aumento en los precios de la gasolina este viernes

Los precios de la gasolina en Panamá registrarán un incremento significativo a partir de este viernes 20 de marzo.

Panamá registra un nuevo aumento en los precios de la gasolina este viernes
TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Los precios de los combustibles registrarán un incremento significativo a partir de este viernes 20 de marzo, según la más reciente actualización de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá. Estos nuevos costos se mantendrán vigentes hasta el próximo 3 de abril de 2026.

De acuerdo con el informe, la gasolina de 95 y 91 octanos subirá 20 y 18 centavos por litro respectivamente, mientras que el diésel aumentará 30 centavos.

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.144
  • 91 octanos: 1.065
  • Diésel: 1.210

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.147
  • 91 octanos: 1.067
  • Diésel: 1.213

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.152
  • 91 octanos: 1.073
  • Diésel: 1.218

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.160
  • 91 octanos: 1.080
  • Diésel: 1.226

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.168
  • 91 octanos: 1.088
  • Diésel: 1.234

Volcán

  • 95 octanos: 1.170
  • 91 octanos: 1.091
  • Diésel: 1.236

Changuinola

  • 95 octanos: 1.194
  • 91 octanos: 1.115
  • Diésel: 1.260
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034378633939140787&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá podrá acceder a $12 mil millones para cubrir liquidez del Estado

Adiós al efectivo: así podrás pagar el Metro y Metrobús en Panamá

Gobierno y diputados de CD coordinan proyectos de infraestructura y servicios básicos en Panamá

Recomendadas

Más Noticias