Gasolina 95 en Panamá hoy: ¿Cuánto aumentará el precio desde este viernes 20 de marzo?

La Secretaría Nacional de Energía anunció un aumento en los precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir de este viernes 20 de marzo de 2026, impactando directamente el bolsillo de los panameños.

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Así quedarán los precios de la gasolina y diésel desde el 20 de marzo

De acuerdo con la entidad, los incrementos serán:

Gasolina de 95 octanos: +20 centavos por litro

Gasolina de 91 octanos: +18 centavos por litro

Diésel: +30 centavos por litro

Nuevos precios por galón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2034383595561689117?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá registra fuerte alza en gasolina hasta el 3 de abril.https://t.co/W8O4grm38K — Telemetro (@Telemetro) March 18, 2026

Para las provincias de Panamá y Colón, los precios quedarían de la siguiente manera:

Gasolina 95 octanos : B/.4.32 por galón

: B/.4.32 por galón Gasolina 91 octanos : B/.4.03 por galón

: B/.4.03 por galón Diésel: B/.4.57 por galón

Preocupación en el sector transporte

El alza ha generado preocupación entre transportistas, quienes advierten sobre el impacto que podría tener en los costos operativos y, eventualmente, en el precio de bienes y servicios.

Este incremento representa uno de los ajustes más significativos en los últimos meses, afectando tanto a conductores particulares como al sector productivo.