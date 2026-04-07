MIDES ordenará albergues por edad y perfil para mejorar atención a niños en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) aprobó un plan de acción que permitirá clasificar los albergues en Panamá por rangos de edad y perfiles diferenciados, con el objetivo de fortalecer la atención a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa, liderada por la ministra Beatriz Carles de Arango, plantea una reorganización del sistema de protección para:
- Clasificar a la población por edades
- Identificar necesidades individuales
- Aplicar intervenciones más oportunas
Actualización de protocolos por el MIDES
El plan incluye la revisión y adopción del Protocolo para la Atención de la Niñez sin Cuidado Parental, con medidas como:
- Estandarizar la respuesta institucional
- Fortalecer procesos de ingreso y asignación
- Implementar atención con enfoque especializado en trauma
Sustento legal
La propuesta se enmarca en normativas vigentes como:
- Ley 285 de 2022
- Ley 14 de 2009
- Decreto Ejecutivo 404 de 2020
Estas leyes establecen lineamientos para garantizar la protección integral de la niñez en Panamá.
Trabajo interinstitucional
En la mesa de trabajo participaron entidades como:
- Ministerio de Salud (MINSA)
- Ministerio de Gobierno
- Universidad de Panamá
- Defensoría del Pueblo
- Policía Nacional de Panamá
- UNICEF
Un tema prioritario
La ministra destacó que la protección de la niñez es un tema de alta sensibilidad que requiere:
- Coordinación efectiva
- Decisiones inmediatas
- Compromiso del Estado y la sociedad
Enfoque en derechos humanos
El plan busca garantizar una atención:
- Diferenciada
- Multidisciplinaria
- Centrada en los derechos humanos