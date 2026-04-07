MIDES ordenará albergues por edad y perfil para mejorar atención a niños en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) aprobó un plan de acción que permitirá clasificar los albergues en Panamá por rangos de edad y perfiles diferenciados, con el objetivo de fortalecer la atención a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La iniciativa, liderada por la ministra Beatriz Carles de Arango, plantea una reorganización del sistema de protección para:

Clasificar a la población por edades

Identificar necesidades individuales

Aplicar intervenciones más oportunas

Actualización de protocolos por el MIDES

image

El plan incluye la revisión y adopción del Protocolo para la Atención de la Niñez sin Cuidado Parental, con medidas como:

Estandarizar la respuesta institucional

Fortalecer procesos de ingreso y asignación

Implementar atención con enfoque especializado en trauma

Sustento legal

La propuesta se enmarca en normativas vigentes como:

Ley 285 de 2022

Ley 14 de 2009

Decreto Ejecutivo 404 de 2020

Estas leyes establecen lineamientos para garantizar la protección integral de la niñez en Panamá.

Trabajo interinstitucional

En la mesa de trabajo participaron entidades como:

Ministerio de Salud (MINSA)

Ministerio de Gobierno

Universidad de Panamá

Defensoría del Pueblo

Policía Nacional de Panamá

UNICEF

Un tema prioritario

image

La ministra destacó que la protección de la niñez es un tema de alta sensibilidad que requiere:

Coordinación efectiva

Decisiones inmediatas

Compromiso del Estado y la sociedad

Enfoque en derechos humanos

El plan busca garantizar una atención: