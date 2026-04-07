Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 14:07

MIDES ordenará albergues por edad y perfil para mejorar atención a niños en Panamá

MIDES aprueba clasificar albergues por edad y perfil para mejorar atención a niños vulnerables en Panamá.

MIDES ordenará albergues por edad y perfil 

MIDES ordenará albergues por edad y perfil 

@MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) aprobó un plan de acción que permitirá clasificar los albergues en Panamá por rangos de edad y perfiles diferenciados, con el objetivo de fortalecer la atención a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa, liderada por la ministra Beatriz Carles de Arango, plantea una reorganización del sistema de protección para:

  • Clasificar a la población por edades
  • Identificar necesidades individuales
  • Aplicar intervenciones más oportunas

Actualización de protocolos por el MIDES

image

El plan incluye la revisión y adopción del Protocolo para la Atención de la Niñez sin Cuidado Parental, con medidas como:

  • Estandarizar la respuesta institucional
  • Fortalecer procesos de ingreso y asignación
  • Implementar atención con enfoque especializado en trauma

Sustento legal

La propuesta se enmarca en normativas vigentes como:

  • Ley 285 de 2022
  • Ley 14 de 2009
  • Decreto Ejecutivo 404 de 2020

Estas leyes establecen lineamientos para garantizar la protección integral de la niñez en Panamá.

Trabajo interinstitucional

En la mesa de trabajo participaron entidades como:

  • Ministerio de Salud (MINSA)
  • Ministerio de Gobierno
  • Universidad de Panamá
  • Defensoría del Pueblo
  • Policía Nacional de Panamá
  • UNICEF

Un tema prioritario

image

La ministra destacó que la protección de la niñez es un tema de alta sensibilidad que requiere:

  • Coordinación efectiva
  • Decisiones inmediatas
  • Compromiso del Estado y la sociedad

Enfoque en derechos humanos

El plan busca garantizar una atención:

  • Diferenciada
  • Multidisciplinaria
  • Centrada en los derechos humanos
En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES excluye a 450 beneficiarios de programas sociales tras verificación con la ATTT

MIDES desmiente acusaciones de exdirector de Senadap y respalda investigación

Diputado Luis Eduardo Camacho interrumpe comparecencia de ministra del MIDES en la Asamblea

Recomendadas

Más Noticias