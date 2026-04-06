Comisión de Gobierno envía al Pleno lista de 7 aspirantes a Defensor del Pueblo

La Comisión de Gobierno aprobó remitir al Pleno de la Asamblea Nacional una lista con el nombre de 7 de los más de 30 aspirantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo.



Los nombres aprobados fueron los siguientes:

- Joel Alexis De León Quintero

- Rodrigo Alberto García… pic.twitter.com/H6v8newd2D