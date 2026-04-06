Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 16:36

Comisión de Gobierno envía al Pleno lista de 7 aspirantes a Defensor del Pueblo

El diputado Luis Eduardo Camacho, presidente del Comisión de Gobierno, indicó que procederá a elaborar el informe de minoría.

Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Erick Santos/Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Gobierno aprobó remitir al Pleno de la Asamblea Nacional una lista con el nombre de 7 de los más de 30 aspirantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo. Los nombres aprobados fueron los siguientes:

  • Joel Alexis De León Quintero
  • Rodrigo Alberto García Rodríguez
  • Joyce Janette Araujo Lasso
  • Venicia Clementina Chang Monterrey
  • José Antonio Collado Valencia
  • Meiky Luz Quintero Hernández
  • Alexander Rojas Figueroa

El diputado Luis Eduardo Camacho, presidente del Comisión de Gobierno, indicó que procederá a elaborar el informe de minoría que será enviado junto al informe de mayoría al Pleno Legislativo.

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