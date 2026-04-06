Reabren el Puente de las Américas tras explosión de camiones de combustible.

Durante las labores para controlar el incendio de gran magnitud en el sector de La Boca, provocado por la explosión de camiones cisterna de combustible bajo la estructura del Puente de las Américas, las autoridades han reabierto la vía para el tráfico vehicular en ambos sentidos.
- Sector de Balboa.
- Avenida de los Mártires.
- Cinta Costera III.
- Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto).
Avance en la extinción y reporte de víctimas
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y estamentos de seguridad confirmaron que se utilizó el concentrado de espuma para sofocar el fuego de hidrocarburos. Hasta el momento, el balance preliminar es de:
- Cuatro personas lesionadas con quemaduras de segundo grado.
- Una persona desaparecida (labores de búsqueda en curso).