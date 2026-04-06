Reabren el Puente de las Américas tras explosión de camiones de combustible.

Por Ana Canto Durante las labores para controlar el incendio de gran magnitud en el sector de La Boca, provocado por la explosión de camiones cisterna de combustible bajo la estructura del Puente de las Américas, las autoridades han reabierto la vía para el tráfico vehicular en ambos sentidos.

Te puede interesar: Autoridades anuncian medidas tras incendio que obligó al cierre del Puente de Las Américas

En su momento se recomendó a los conductores que se dirigen hacia Panamá Oeste o ingresan a la ciudad de Panamá utilizar exclusivamente la Vía Centenario. Para facilitar el flujo vehicular, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional han programado desvíos estratégicos en:

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse