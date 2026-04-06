Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 18:02

Reabren el Puente de las Américas tras explosión de camiones de combustible

El cierre del Puente de las Américas se mantuvo debido al riesgo de compromiso estructural del puente por las altas temperaturas.

Reabren el Puente de las Américas tras explosión de camiones de combustible.

Reabren el Puente de las Américas tras explosión de camiones de combustible.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante las labores para controlar el incendio de gran magnitud en el sector de La Boca, provocado por la explosión de camiones cisterna de combustible bajo la estructura del Puente de las Américas, las autoridades han reabierto la vía para el tráfico vehicular en ambos sentidos.

En su momento se recomendó a los conductores que se dirigen hacia Panamá Oeste o ingresan a la ciudad de Panamá utilizar exclusivamente la Vía Centenario. Para facilitar el flujo vehicular, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional han programado desvíos estratégicos en:

  • Sector de Balboa.
  • Avenida de los Mártires.
  • Cinta Costera III.
  • Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto).
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Reapertura del Puente de las Américas.

Reapertura del Puente de las Américas.

Avance en la extinción y reporte de víctimas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y estamentos de seguridad confirmaron que se utilizó el concentrado de espuma para sofocar el fuego de hidrocarburos. Hasta el momento, el balance preliminar es de:

  • Cuatro personas lesionadas con quemaduras de segundo grado.
  • Una persona desaparecida (labores de búsqueda en curso).
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