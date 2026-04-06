Reportan incendio de gran magnitud cerca del Puente de las Américas

Durante la tarde de este lunes 6 de abril, se registró un incendio de magnitud en un camión cisterna en el sector de La Boca, específicamente bajo la estructura del Puente de las Américas . Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá confirmaron que se está trabajando para controlar el siniestro.

Luego de que las autoridades ordenaran el cierre total de la vía por riesgo de expansión del fuego y falta de visibilidad debido a la densa emanación de humo, la Policía Nacional ha confirmado la reapertura del Puente de las Américas al tráfico vehicular.

Personal de tránsito se encuentra en el sitio agilizando el flujo de autos. Tras una inspección preliminar, las autoridades informaron que la infraestructura del puente no resultó con daños mayores, lo que garantiza la seguridad de los usuarios.

Los bomberos informaron que en las labores de extinción participan unidades de las estaciones de Balboa, Calidonia, Pedro Miguel y Corozal. Se solicita a los conductores ceder el paso a los vehículos de emergencia y camiones de extinción que se desplazan hacia el área.

Producto del incidente, dos bomberos y dos trabajadores resultaron heridos con quemaduras de segundo grado, las cuales están recibiendo atención médica especializada. Se está en la búsqueda de una tercera persona desaparecida, un trabajador de la empresa de recarga de combustible.

Este colaborador no se encontraba en la bitácora de labores del equipo que debía estar en el lugar realizando las maniobras. Hasta el momento, no se ha podido contactar al hombre.