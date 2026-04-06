Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 21:41

MOP ordena cierre temporal del Puente de las Américas tras incendio

El MOP informó que la vía será reabierta únicamente cuando los informes técnicos confirmen que existen las condiciones de seguridad necesarias para el tráfico.

El MOP dio a conocer detalles sobre el Puente de las Americas.

El MOP dio a conocer detalles sobre el Puente de las Americas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a la ciudadanía y a los usuarios del Puente de las Américas que se ha procedido al cierre temporal de esta vía, tras el incendio de un camión cisterna registrado este lunes en el sector de La Boca, debajo de la estructura.

Esta medida preventiva tiene como objetivo garantizar la seguridad de los conductores, mientras equipos técnicos especializados realizan una inspección patológica detallada para verificar las condiciones estructurales de la obra y descartar daños provocados por las altas temperaturas.

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La vía será reabierta únicamente cuando los informes técnicos confirmen que existen las condiciones de seguridad necesarias para el tráfico vehicular. Se insta a la población a utilizar rutas alternas y mantenerse informada por los canales oficiales.

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