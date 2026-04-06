MOP ordena cierre temporal del Puente de las Américas tras incendio

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a la ciudadanía y a los usuarios del Puente de las Américas que se ha procedido al cierre temporal de esta vía, tras el incendio de un camión cisterna registrado este lunes en el sector de La Boca, debajo de la estructura.
Le podría interesar: Presidente Mulino solicita consideración laboral por cierre del Puente de las Américas
La vía será reabierta únicamente cuando los informes técnicos confirmen que existen las condiciones de seguridad necesarias para el tráfico vehicular. Se insta a la población a utilizar rutas alternas y mantenerse informada por los canales oficiales.