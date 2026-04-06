Presidente Mulino solicita consideración laboral por cierre del Puente de las Américas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó a los ministros, directores de entidades públicas y al sector privado mantener las consideraciones necesarias con los trabajadores que resulten afectados por las complicaciones en el tráfico, tras el cierre del Puente de las Américas debido al incendio registrado esta tarde.

"Teniendo en cuenta lo sucedido hoy en sector del P. De las Américas, mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Pma. Oeste será irregular. Solicito a todos los ministros y directores de entidades públicas así como al sector privado que se tengan las consideraciones necesarias. Esperemos recobrar normalidad lo antes posible. Gracias". "Teniendo en cuenta lo sucedido hoy en sector del P. De las Américas, mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Pma. Oeste será irregular. Solicito a todos los ministros y directores de entidades públicas así como al sector privado que se tengan las consideraciones necesarias. Esperemos recobrar normalidad lo antes posible. Gracias".

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó el cierre temporal de esta vía vital, luego del siniestro de un camión cisterna en el sector de La Boca, localizado debajo de la estructura del puente. La medida busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras se realizan las evaluaciones técnicas pertinentes.

Ante el cierre preventivo las autoridades de tránsito solicitan a los conductores que se desplazan hacia la provincia de Panamá Oeste o hacia la Ciudad de Panamá utilizar exclusivamente la Vía Centenario.