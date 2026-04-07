Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 11:42

Buscan a dos hombres desaparecidos en Juan Díaz: autoridades piden ayuda ciudadana

Ministerio Público investiga la desaparición de dos hombres en Juan Díaz. Autoridades piden ayuda para ubicarlos.

Buscan a dos hombres desaparecidos en Juan Díaz

Buscan a dos hombres desaparecidos en Juan Díaz

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público inició una investigación por la desaparición de dos ciudadanos en el sector de Juan Díaz, quienes fueron reportados en circunstancias coincidentes.

¿Quiénes son los desaparecidos?

Las autoridades identificaron a los ciudadanos como:

  • Joel Enrique Ábrego Rivera, de 38 años
  • Jhony Andrés Díaz Londoño, de 32 años

Ambos fueron vistos por última vez el mismo día y en una misma zona geográfica.

Investigación en curso

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La búsqueda está a cargo de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, en coordinación con:

  • Fiscalía Metropolitana
  • Sección de Atención Primaria (Sexta Subregional de Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal)
  • Dirección de Investigación Judicial (DIJ)

Las autoridades mantienen activas las diligencias para dar con su paradero.

Ministerio Público hace un llamado urgente a la ciudadanía

El Ministerio Público solicita colaboración para obtener información que ayude en la ubicación de ambos ciudadanos.

Las personas que tengan datos pueden comunicarse de forma confidencial a:

  • 520-1318 (Sección de Atención Primaria Sexta Subregional)
  • O a la subestación policial más cercana

Las autoridades continúan con operativos de búsqueda en la zona, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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