Buscan a dos hombres desaparecidos en Juan Díaz: autoridades piden ayuda ciudadana

El Ministerio Público inició una investigación por la desaparición de dos ciudadanos en el sector de Juan Díaz , quienes fueron reportados en circunstancias coincidentes.

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¿Quiénes son los desaparecidos?

Las autoridades identificaron a los ciudadanos como:

Joel Enrique Ábrego Rivera, de 38 años

Jhony Andrés Díaz Londoño, de 32 años

Ambos fueron vistos por última vez el mismo día y en una misma zona geográfica.

Investigación en curso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041553470591803769?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio Público adelanta una investigación por la desaparición de Joel Enrique Ábrego Rivera de 38 años, y Jhony Andrés Díaz Londoño de 32 años, quienes fueron reportados como desaparecidos en circunstancias coincidentes, el mismo día y en un mismo entorno geográfico en el… pic.twitter.com/OcqLFS7ujF — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

La búsqueda está a cargo de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, en coordinación con:

Fiscalía Metropolitana

Sección de Atención Primaria (Sexta Subregional de Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal)

Dirección de Investigación Judicial (DIJ)

Las autoridades mantienen activas las diligencias para dar con su paradero.

Ministerio Público hace un llamado urgente a la ciudadanía

El Ministerio Público solicita colaboración para obtener información que ayude en la ubicación de ambos ciudadanos.

Las personas que tengan datos pueden comunicarse de forma confidencial a:

520-1318 (Sección de Atención Primaria Sexta Subregional)

O a la subestación policial más cercana

Las autoridades continúan con operativos de búsqueda en la zona, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.