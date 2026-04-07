Explosión en La Boca: por qué evalúan el Puente de las Américas y cuántos años tiene

El reciente incidente en el Puente de Las Américas ha puesto la atención sobre esta infraestructura clave del país y el área de La Boca, donde se registró la explosión de un camión cisterna el pasado 6 de abril.
Esta estructura es fundamental porque:
- Conecta la provincia de Panamá con Panamá Oeste
- Cruza el Canal de Panamá
- Es una de las principales rutas de movilidad del país
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Tras el incendio, el ministro del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, indicó que es necesario revisar la estructura metálica antes de reabrir el paso vehicular.
¿Por qué sigue cerrado?
Las autoridades mantienen el cierre mientras se realizan inspecciones para garantizar la seguridad.
“Es normal que haya que revisar la estructura metálica”, explicó el titular del MOP, al referirse a los efectos del fuego sobre el puente.
¿Qué hay en La Boca?
El área de La Boca es una zona estratégica vinculada a actividades logísticas y energéticas.
En este sector operan instalaciones relacionadas con:
- Almacenamiento de combustible
- Operaciones portuarias
- Servicios industriales vinculados al Canal
La empresa Panama Oil Terminals S.A. confirmó que el incidente ocurrió en áreas operadas por una firma subarrendada dentro de su concesión.
¿Qué pasó en la explosión?
De acuerdo con la información oficial:
- Un camión cisterna explotó en la zona
- Se activaron protocolos de emergencia
- La empresa involucrada colabora con las autoridades
El hecho dejó una persona fallecida y varios afectados.
Apoyo a afectados
Panama Oil Terminals expresó su solidaridad con:
- Las víctimas
- Sus familiares
- Los ciudadanos afectados por la movilidad
Además, aseguró que mantiene contacto con los afectados y ha puesto a disposición recursos para la investigación. El cierre del puente obligó a desviar el tráfico hacia el Puente Centenario, generando congestionamientos y cambios en la circulación.