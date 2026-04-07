Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 11:17

Explosión en La Boca: por qué evalúan el Puente de las Américas y cuántos años tiene

Conoce cuántos años tiene el Puente de Las Américas y qué hay en La Boca, zona donde ocurrió la explosión del camión cisterna.

Por qué evalúan el Puente de las Américas

Por qué evalúan el Puente de las Américas

EFE/ Bienvenido Velasco
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El reciente incidente en el Puente de Las Américas ha puesto la atención sobre esta infraestructura clave del país y el área de La Boca, donde se registró la explosión de un camión cisterna el pasado 6 de abril.

¿Cuántos años tiene el Puente de Las Américas?

El puente fue inaugurado en 1962, lo que significa que tiene más de 60 años de funcionamiento.

Esta estructura es fundamental porque:

  • Conecta la provincia de Panamá con Panamá Oeste
  • Cruza el Canal de Panamá
  • Es una de las principales rutas de movilidad del país

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Tras el incendio, el ministro del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, indicó que es necesario revisar la estructura metálica antes de reabrir el paso vehicular.

¿Por qué sigue cerrado?

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Las autoridades mantienen el cierre mientras se realizan inspecciones para garantizar la seguridad.

“Es normal que haya que revisar la estructura metálica”, explicó el titular del MOP, al referirse a los efectos del fuego sobre el puente.

¿Qué hay en La Boca?

El área de La Boca es una zona estratégica vinculada a actividades logísticas y energéticas.

En este sector operan instalaciones relacionadas con:

  • Almacenamiento de combustible
  • Operaciones portuarias
  • Servicios industriales vinculados al Canal

La empresa Panama Oil Terminals S.A. confirmó que el incidente ocurrió en áreas operadas por una firma subarrendada dentro de su concesión.

¿Qué pasó en la explosión?

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De acuerdo con la información oficial:

  • Un camión cisterna explotó en la zona
  • Se activaron protocolos de emergencia
  • La empresa involucrada colabora con las autoridades

El hecho dejó una persona fallecida y varios afectados.

Apoyo a afectados

Panama Oil Terminals expresó su solidaridad con:

  • Las víctimas
  • Sus familiares
  • Los ciudadanos afectados por la movilidad

Además, aseguró que mantiene contacto con los afectados y ha puesto a disposición recursos para la investigación. El cierre del puente obligó a desviar el tráfico hacia el Puente Centenario, generando congestionamientos y cambios en la circulación.

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