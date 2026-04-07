Explosión en La Boca: por qué evalúan el Puente de las Américas y cuántos años tiene

Por qué evalúan el Puente de las Américas

El reciente incidente en el Puente de Las Américas ha puesto la atención sobre esta infraestructura clave del país y el área de La Boca, donde se registró la explosión de un camión cisterna el pasado 6 de abril.

El puente fue inaugurado en 1962 , lo que significa que tiene más de 60 años de funcionamiento.

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Esta estructura es fundamental porque:

Conecta la provincia de Panamá con Panamá Oeste

Cruza el Canal de Panamá

Es una de las principales rutas de movilidad del país

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Tras el incendio, el ministro del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, indicó que es necesario revisar la estructura metálica antes de reabrir el paso vehicular.

¿Por qué sigue cerrado?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041526304097304828?s=20&partner=&hide_thread=false Miembros del @BCBRP y @MOPPma sostienen reunión técnica "para definir estrategia de evaluación estructural" del Puente de las Américas, que se realizará este martes tras el incendio de camiones cisternas en el área de La Boca, cuyas llamas alcanzaron parte de la estructura. pic.twitter.com/JMvI5BbxvI — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Las autoridades mantienen el cierre mientras se realizan inspecciones para garantizar la seguridad.

“Es normal que haya que revisar la estructura metálica”, explicó el titular del MOP, al referirse a los efectos del fuego sobre el puente.

¿Qué hay en La Boca?

El área de La Boca es una zona estratégica vinculada a actividades logísticas y energéticas.

En este sector operan instalaciones relacionadas con:

Almacenamiento de combustible

Operaciones portuarias

Servicios industriales vinculados al Canal

La empresa Panama Oil Terminals S.A. confirmó que el incidente ocurrió en áreas operadas por una firma subarrendada dentro de su concesión.

¿Qué pasó en la explosión?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041488753399603341?s=20&partner=&hide_thread=false Personal de Dinasepi del Cuerpo de Bomberos ha iniciado una investigación para determinar las causas de la explosión de camiones cisterna en el sector de La Boca.



El capitán del Cuerpo de Bomberos, Caleb Rodríguez, confirmó que en el lugar falleció una persona y otras dos… pic.twitter.com/sPsBUfh5w6 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

De acuerdo con la información oficial:

Un camión cisterna explotó en la zona

Se activaron protocolos de emergencia

La empresa involucrada colabora con las autoridades

El hecho dejó una persona fallecida y varios afectados.

Apoyo a afectados

Panama Oil Terminals expresó su solidaridad con:

Las víctimas

Sus familiares

Los ciudadanos afectados por la movilidad

Además, aseguró que mantiene contacto con los afectados y ha puesto a disposición recursos para la investigación. El cierre del puente obligó a desviar el tráfico hacia el Puente Centenario, generando congestionamientos y cambios en la circulación.