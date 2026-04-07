Panamá Entrevistas - 7 de abril de 2026 - 10:37
Realizan inspección técnica al Puente de las Américas
Personal especializado del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Cuerpo de Bomberos y del Canal de Panamá realizan una inspección técnica patológica para conocer el estado de la estructura del Puente de las Américas, tras un incendio registrado este lunes.
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