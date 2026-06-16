MOP y CANATRA dialogan sobre posible circulación de buses por el Puente de las Américas

Evaluación del MOP en el Puente de Las Américas.

El ministro de Obras Públicas (MOP) , José Luis Andrade, sostuvo una reunión con representantes de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) y transportistas de Panamá Oeste para atender las inquietudes surgidas tras la restricción de circulación de vehículos pesados sobre el Puente de las Américas.

Durante el encuentro, las autoridades explicaron los alcances de la medida y escucharon las preocupaciones planteadas por los transportistas, especialmente en relación con el impacto que las restricciones podrían generar en las operaciones del sector.

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Restricción para vehículos pesados se mantiene

El MOP reiteró que la restricción de circulación para vehículos pesados continuará vigente con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios y proteger la integridad estructural del Puente de las Américas.

La entidad ha señalado que la medida responde a criterios técnicos orientados a prolongar la vida útil de esta infraestructura estratégica para la conectividad entre la ciudad de Panamá y el sector oeste del país.

Analizan alternativas para el transporte público

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOPPma/status/2066693950677651543?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, sostuvo una reunión con representantes de CANATRA y transportistas de Panamá Oeste para atender sus inquietudes sobre la restricción de circulación de vehículos pesados en el Puente de las Américas. pic.twitter.com/4RObn79sjT — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) June 16, 2026

Durante la reunión se abordaron posibles alternativas para atender las necesidades de movilidad de los usuarios del transporte colectivo provenientes de Panamá Oeste.

Entre los temas discutidos figura la posibilidad de permitir la circulación de buses que prestan servicio en esta región, una medida que continúa siendo evaluada por las autoridades competentes junto con los representantes del sector transporte.

Transportistas exponen preocupaciones

Los representantes de CANATRA y los transportistas expresaron sus inquietudes sobre el impacto operativo que genera la restricción y solicitaron mantener canales de diálogo abiertos para encontrar soluciones que permitan garantizar tanto la seguridad vial como la continuidad del servicio.

El MOP destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con los distintos actores involucrados para adoptar decisiones que beneficien a los usuarios y preserven la infraestructura.

Puente de las Américas es una infraestructura estratégica

Las autoridades recordaron que el Puente de las Américas constituye una de las principales conexiones terrestres del país y que cualquier medida relacionada con su operación debe priorizar la seguridad de quienes lo utilizan diariamente.

El ministerio aseguró que continuará evaluando alternativas y sosteniendo reuniones con los sectores involucrados para garantizar una movilidad eficiente sin comprometer las condiciones estructurales del puente.