Tránsito en Panamá: cierre parcial en el Puente de las Américas desde las 9:00 p.m.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó sobre el cierre parcial de los carriles de circulación en el Puente de las Américas , en sentido Panamá Oeste–Ciudad de Panamá.

La medida se aplicará los días 22 y 23 de junio, en horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m., debido a trabajos de instalación de una bandera en la estructura.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Corte de agua en Panamá Este: IDAAN confirma falla en la planta de Pacora y suspende el servicio

Puente de las Américas tendrá cierre parcial - horario del cierre

De acuerdo con el informe oficial, las restricciones al tránsito se realizarán durante la noche para minimizar el impacto en la circulación vehicular:

Fechas: 22 y 23 de junio

Horario: 9:00 p.m. a 3:00 a.m.

Sentido: Panamá Oeste hacia Ciudad de Panamá

#DNOT | Se informa a los conductores que se realizará el cierre parcial de los carriles de circulación sobre el Puente de las Américas, en sentido Panamá Oeste–Ciudad de Panamá, los días 22 y 23 de junio, en horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m., debido a trabajos de instalación de… pic.twitter.com/CsTrpbvWRl — Policía Nacional (@policiadepanama) June 22, 2026

Recomendaciones a los conductores

Las autoridades exhortaron a los conductores a:

Conducir con precaución en el área

Respetar la señalización colocada

Planificar rutas alternas

Tomar previsiones para evitar retrasos

Tránsito controlado en zona estratégica

El Puente de las Américas es una de las principales vías de conexión entre Panamá Oeste y la capital, por lo que las autoridades mantendrán vigilancia en el área durante la ejecución de los trabajos.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la paciencia y colaboración de los conductores mientras se desarrollan las labores programadas.