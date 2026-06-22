Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 14:33

Tránsito en Panamá: cierre parcial en el Puente de las Américas desde las 9:00 p.m.

La Policía Nacional anunció el cierre parcial del Puente de las Américas del 22 al 23 de junio, en horario nocturno, por trabajos de instalación.

Anuncian cierre parcial del Puente de Las Américas

Anuncian cierre parcial del Puente de Las Américas

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó sobre el cierre parcial de los carriles de circulación en el Puente de las Américas, en sentido Panamá Oeste–Ciudad de Panamá.

La medida se aplicará los días 22 y 23 de junio, en horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m., debido a trabajos de instalación de una bandera en la estructura.

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Puente de las Américas tendrá cierre parcial - horario del cierre

De acuerdo con el informe oficial, las restricciones al tránsito se realizarán durante la noche para minimizar el impacto en la circulación vehicular:

  • Fechas: 22 y 23 de junio
  • Horario: 9:00 p.m. a 3:00 a.m.
  • Sentido: Panamá Oeste hacia Ciudad de Panamá

Recomendaciones a los conductores

Las autoridades exhortaron a los conductores a:

  • Conducir con precaución en el área
  • Respetar la señalización colocada
  • Planificar rutas alternas
  • Tomar previsiones para evitar retrasos

Tránsito controlado en zona estratégica

El Puente de las Américas es una de las principales vías de conexión entre Panamá Oeste y la capital, por lo que las autoridades mantendrán vigilancia en el área durante la ejecución de los trabajos.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la paciencia y colaboración de los conductores mientras se desarrollan las labores programadas.

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