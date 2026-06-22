Tránsito en Panamá: cierre parcial en el Puente de las Américas desde las 9:00 p.m.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó sobre el cierre parcial de los carriles de circulación en el Puente de las Américas, en sentido Panamá Oeste–Ciudad de Panamá.
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Puente de las Américas tendrá cierre parcial - horario del cierre
De acuerdo con el informe oficial, las restricciones al tránsito se realizarán durante la noche para minimizar el impacto en la circulación vehicular:
- Fechas: 22 y 23 de junio
- Horario: 9:00 p.m. a 3:00 a.m.
- Sentido: Panamá Oeste hacia Ciudad de Panamá
Recomendaciones a los conductores
Las autoridades exhortaron a los conductores a:
- Conducir con precaución en el área
- Respetar la señalización colocada
- Planificar rutas alternas
- Tomar previsiones para evitar retrasos
Tránsito controlado en zona estratégica
El Puente de las Américas es una de las principales vías de conexión entre Panamá Oeste y la capital, por lo que las autoridades mantendrán vigilancia en el área durante la ejecución de los trabajos.
La Policía Nacional reiteró el llamado a la paciencia y colaboración de los conductores mientras se desarrollan las labores programadas.