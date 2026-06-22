Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 14:04

Corte de agua en Panamá Este: IDAAN confirma falla en la planta de Pacora y suspende el servicio

El IDAAN informó que la planta potabilizadora de Pacora está fuera de servicio por mantenimiento, afectando el suministro de agua en comunidades de Panamá Este.

IDAAN confirma falla en la planta de Pacora

IDAAN confirma falla en la planta de Pacora

IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Pacora se encuentra fuera de servicio de manera temporal debido a trabajos de mantenimiento en los filtros.

La medida ha provocado interrupciones en el suministro de agua potable en varios sectores de Panamá Este, mientras se desarrollan las labores técnicas para restablecer el funcionamiento de la planta.

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Comunidades afectadas según IDAAN

De acuerdo con el IDAAN, las áreas que presentan falta de suministro de agua incluyen:

  • Montemadero
  • Castilla Real
  • Condado Real
  • Altos de Santa Clara
  • Las Garzas
  • Tataré
  • Pacora
  • San Diego
  • Tanara
  • Paso Blanco 1 y 2
  • Sectores aledaños

La entidad explicó que las labores se concentran en el sistema de filtración de la planta, con el objetivo de garantizar la calidad del agua una vez se restablezca el servicio.

El IDAAN indicó que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando para resolver la situación en el menor tiempo posible.

Llamado a la población

Mientras se normaliza el suministro, la institución recomendó a los residentes de las áreas afectadas tomar previsiones y hacer uso racional del agua almacenada.

El IDAAN reiteró que continuará informando sobre el avance de los trabajos y la hora estimada de restablecimiento del servicio.

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