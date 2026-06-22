Corte de agua en Panamá Este: IDAAN confirma falla en la planta de Pacora y suspende el servicio

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Pacora se encuentra fuera de servicio de manera temporal debido a trabajos de mantenimiento en los filtros.
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Comunidades afectadas según IDAAN
De acuerdo con el IDAAN, las áreas que presentan falta de suministro de agua incluyen:
- Montemadero
- Castilla Real
- Condado Real
- Altos de Santa Clara
- Las Garzas
- Tataré
- Pacora
- San Diego
- Tanara
- Paso Blanco 1 y 2
- Sectores aledaños
La entidad explicó que las labores se concentran en el sistema de filtración de la planta, con el objetivo de garantizar la calidad del agua una vez se restablezca el servicio.
El IDAAN indicó que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando para resolver la situación en el menor tiempo posible.
Llamado a la población
Mientras se normaliza el suministro, la institución recomendó a los residentes de las áreas afectadas tomar previsiones y hacer uso racional del agua almacenada.
El IDAAN reiteró que continuará informando sobre el avance de los trabajos y la hora estimada de restablecimiento del servicio.