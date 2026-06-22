Corte de agua en Panamá Este: IDAAN confirma falla en la planta de Pacora y suspende el servicio

IDAAN confirma falla en la planta de Pacora

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Pacora se encuentra fuera de servicio de manera temporal debido a trabajos de mantenimiento en los filtros.

La medida ha provocado interrupciones en el suministro de agua potable en varios sectores de Panamá Este, mientras se desarrollan las labores técnicas para restablecer el funcionamiento de la planta.

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Comunidades afectadas según IDAAN

De acuerdo con el IDAAN, las áreas que presentan falta de suministro de agua incluyen:

Montemadero

Castilla Real

Condado Real

Altos de Santa Clara

Las Garzas

Tataré

Pacora

San Diego

Tanara

Paso Blanco 1 y 2

Sectores aledaños

La entidad explicó que las labores se concentran en el sistema de filtración de la planta, con el objetivo de garantizar la calidad del agua una vez se restablezca el servicio.

El IDAAN indicó que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando para resolver la situación en el menor tiempo posible.

Llamado a la población

Mientras se normaliza el suministro, la institución recomendó a los residentes de las áreas afectadas tomar previsiones y hacer uso racional del agua almacenada.

El IDAAN reiteró que continuará informando sobre el avance de los trabajos y la hora estimada de restablecimiento del servicio.