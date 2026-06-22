SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas en varias provincias de Panamá

SINAPROC alerta por lluvias y tormentas en Panamá este lunes

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante la presencia de lluvias dispersas y tormentas que afectarán diversas provincias y comarcas del país hasta las 3:00 p.m. de este lunes.

La entidad recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

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SINAPROC - Provincias y comarcas bajo aviso

De acuerdo con SINAPROC, las condiciones atmosféricas podrían generar lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las siguientes regiones:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas

Los Santos

Coclé (sectores norte y este)

Panamá Oeste

Panamá

Colón

Comarca Guna Yala

Darién

Comarca Emberá

SINAPROC reiteró que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y emitirá nuevas actualizaciones de ser necesario. La institución pidió a la población seguir los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes.