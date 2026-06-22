Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 13:46

SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas en varias provincias de Panamá

SINAPROC emitió un aviso de prevención por lluvias dispersas y tormentas en varias provincias y comarcas del país hasta las 3:00 p.m. de este lunes.

SINAPROC alerta por lluvias y tormentas en Panamá este lunes

SINAPROC alerta por lluvias y tormentas en Panamá este lunes

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante la presencia de lluvias dispersas y tormentas que afectarán diversas provincias y comarcas del país hasta las 3:00 p.m. de este lunes.

La entidad recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

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SINAPROC - Provincias y comarcas bajo aviso

De acuerdo con SINAPROC, las condiciones atmosféricas podrían generar lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las siguientes regiones:

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Veraguas
  • Los Santos
  • Coclé (sectores norte y este)
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Colón
  • Comarca Guna Yala
  • Darién
  • Comarca Emberá

SINAPROC reiteró que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y emitirá nuevas actualizaciones de ser necesario. La institución pidió a la población seguir los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes.

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