SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas en varias provincias de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante la presencia de lluvias dispersas y tormentas que afectarán diversas provincias y comarcas del país hasta las 3:00 p.m. de este lunes.
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SINAPROC - Provincias y comarcas bajo aviso
De acuerdo con SINAPROC, las condiciones atmosféricas podrían generar lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las siguientes regiones:
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe Buglé
- Veraguas
- Los Santos
- Coclé (sectores norte y este)
- Panamá Oeste
- Panamá
- Colón
- Comarca Guna Yala
- Darién
- Comarca Emberá
SINAPROC reiteró que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y emitirá nuevas actualizaciones de ser necesario. La institución pidió a la población seguir los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes.