Presidente Mulino reúne a mandatarios de América y llama a fortalecer la democracia y la integración

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este lunes una reunión de alto nivel con mandatarios, cancilleres y representantes de diversos países de América en el marco de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.
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Panamá como punto de encuentro regional
Mulino dio la bienvenida a los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Bernardo Arévalo, de Guatemala; y Nasry Asfura, de Honduras, además de representantes de Estados Unidos, El Salvador, organismos internacionales y enviados especiales de distintos gobiernos de la región.
Las actividades reúnen a más de 100 delegaciones internacionales, incluyendo representantes de 79 Estados y 21 organismos internacionales.
Presidente Mulino defiende la democracia y el multilateralismo
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia del multilateralismo como herramienta para fortalecer la cooperación regional y enfrentar desafíos comunes.
Como parte de la agenda oficial, el presidente Mulino participará como testigo de honor en la ceremonia de entrega de las actas originales del Congreso Anfictiónico, donadas por la República Federativa de Brasil a Panamá.
Este acto constituye uno de los momentos más simbólicos de la conmemoración del Bicentenario.