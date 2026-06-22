Presidente Mulino reúne a mandatarios de América y llama a fortalecer la democracia y la integración

El presidente de la República, José Raúl Mulino , encabezó este lunes una reunión de alto nivel con mandatarios, cancilleres y representantes de diversos países de América en el marco de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

El encuentro se realizó en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte de la Semana de Alto Nivel organizada por la Cancillería panameña y que coincide con la celebración de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Panamá como punto de encuentro regional

“A mi amigo, el presidente Lula, la gratitud y el reconocimiento por este desprendimiento, pero también por un paso importante para lograr acercamientos mayores entre nuestros dos países, entre la región y sobre todo la historia que se construyó y se empezó a construir aquí en… pic.twitter.com/7BGMreVqq7 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 22, 2026

Mulino dio la bienvenida a los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Bernardo Arévalo, de Guatemala; y Nasry Asfura, de Honduras, además de representantes de Estados Unidos, El Salvador, organismos internacionales y enviados especiales de distintos gobiernos de la región.

Las actividades reúnen a más de 100 delegaciones internacionales, incluyendo representantes de 79 Estados y 21 organismos internacionales.

Presidente Mulino defiende la democracia y el multilateralismo

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia del multilateralismo como herramienta para fortalecer la cooperación regional y enfrentar desafíos comunes.

"El multilateralismo ha demostrado su valor una y otra vez. Permitió consolidar procesos de paz, acompañar transiciones democráticas y construir mecanismos de solución de controversias que evitaron conflictos entre hermanos", afirmó. "El multilateralismo ha demostrado su valor una y otra vez. Permitió consolidar procesos de paz, acompañar transiciones democráticas y construir mecanismos de solución de controversias que evitaron conflictos entre hermanos", afirmó.

Como parte de la agenda oficial, el presidente Mulino participará como testigo de honor en la ceremonia de entrega de las actas originales del Congreso Anfictiónico, donadas por la República Federativa de Brasil a Panamá.

Este acto constituye uno de los momentos más simbólicos de la conmemoración del Bicentenario.