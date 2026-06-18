Panamá Nacionales -  18 de junio de 2026 - 08:25

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 18 de junio del 2026

Mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino, desde el anfiteatro presidencial.

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.

Conferencia en vivo del presidente José Raúl Mulino

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