Pandeportes: presidente Mulino sanciona Ley sobre reorganización del instituto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 509, que adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995 que reorganiza el Instituto Panameño de Deportes ( Pandeportes ) y dicta otras disposiciones.

La sanción se dio luego de que el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá acogiera las recomendaciones del Ejecutivo, que había objetado parcialmente algunos artículos contenidos en el Proyecto de Ley 100 de 2024 aprobado por el Órgano Legislativo en septiembre de 2025.

En la objeción remitida a la Asamblea en octubre de 2025, el Ejecutivo señaló que los artículos 31-M y el numeral 5 del artículo 31-N establecían compromisos de gasto público sin identificar la fuente de financiamiento ni acreditar disponibilidad presupuestaria, lo que contravenía disposiciones de la Constitución Política.

Además, los artículos 31-B y 31-F fueron considerados inconvenientes al generar una duplicidad funcional y programática respecto al Texto Único de la Ley 16 de 1995, que reorganiza Pandeportes, y a la Ley 50 del 10 de diciembre de 2007, modificada posteriormente por la Ley 9 del 22 de febrero de 2011.

Asamblea modificó el proyecto antes de su aprobación final

Tras analizar las objeciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional sometió nuevamente la iniciativa con los cambios correspondientes a los debates en el pleno.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en tercer debate el pasado 6 de enero de 2026, acogiendo las objeciones por inexequibilidad e inconveniencia y modificando la redacción de los cuatro artículos señalados.

Con la sanción de la Ley 509, el Gobierno formaliza las modificaciones a la normativa que regula la organización y funcionamiento del ente rector del deporte en Panamá.