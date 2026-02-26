Detectan exámenes médicos alterados en concurso del MEDUCA para maestros y profesores

Autoridades del Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) detectaron irregularidades durante el Concurso General de Nombramientos de maestros y profesores 2026, entre ellas la presentación de exámenes médicos y récord policivo alterados por parte de algunos aspirantes.

La directora de Recursos Humanos del Meduca, Celia Rodríguez, explicó que estas situaciones fueron identificadas durante el proceso de verificación de documentos entregados por los participantes.

Concurso del MEDUCA: aspirantes a docentes presentaron exámenes médicos alterados

Rodríguez detalló que también se han encontrado títulos de licenciatura supuestamente emitidos por universidades que no los han expedido, lo que ha llevado a la entidad a iniciar revisiones y presentar las denuncias correspondientes.

La funcionaria advirtió que existen prácticas indebidas en algunas regionales donde personas prometen ayuda para obtener vacantes.

"Queremos dejar claro a los docentes que el proceso es a través de la meritocracia, del esfuerzo y del estudio para poder concursar", señaló.

Más de 21 mil postulantes para 3,200 vacantes

Durante el concurso se ofertaron más de 3,200 vacantes, mientras que el proceso recibió aproximadamente 21 mil postulantes a nivel nacional. Según cifras oficiales, se logró cubrir 3,158 plazas de 3,234 ofertadas, lo que representa cerca del 98 % de cobertura.

Cuando se detectan vacantes desiertas o postulantes que no alcanzan el puntaje requerido, el Meduca vuelve a publicar las posiciones disponibles. En ese sentido, el pasado 20 de febrero se anunciaron nuevas vacantes.

Toma de posesión se realizó en las regionales

Las jornadas de toma de posesión de los docentes seleccionados se llevaron a cabo del 19 al 25 de febrero en las direcciones regionales del Meduca, donde se encuentran las vacantes asignadas.

Rodríguez explicó que algunos aspirantes acudieron a la sede central creyendo que debían tomar posesión allí, pero al verificar se comprobó que no habían sido seleccionados o no alcanzaron el puntaje requerido, incluso tras haber pagado previamente por supuestas gestiones.

Plataforma Provel agiliza cobertura de vacantes

La funcionaria también destacó que la plataforma Provel fue reactivada mediante el Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025, lo que ha permitido agilizar la cobertura de vacantes que surgen durante el año, especialmente cuando docentes renuncian o toman licencia.

La primera oferta se realizó en noviembre y recientemente se han publicado nuevas plazas para completar la planta docente en distintos centros educativos del país.