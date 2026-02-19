Investigan pagos ilegales por nombramientos docentes en el MEDUCA

El subdirector nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA), Reinaldo Medina, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de Panamá tras detectar un presunto esquema de cobros irregulares a docentes durante el reciente concurso de nombramientos.

Según explicó el funcionario, varios aspirantes entregaron documentación que evidenciaría pagos a terceros que prometían asegurar una vacante dentro de la institución, utilizando incluso el nombre de supuestos funcionarios para dar apariencia de legitimidad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Lucy Molinar descarta incluir minería en el currículo 2026 y actualiza programas del MEDUCA tras 11 años

Advierten que el único mecanismo es el concurso oficial

Medina advirtió que el único mecanismo válido para acceder a un puesto en el sistema educativo es a través del concurso oficial y mediante el sistema PROVED, por lo que instó a maestros y profesores a no dejarse engañar por intermediarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024582053333979358?s=20&partner=&hide_thread=false En la medida que ha avanzado el proceso para el nombramiento de maestros y profesores para el año escolar 2026, el Ministerio de Educación ha detectado irregularidades como casos de diplomas falsos presentados por algunos aspirantes, hasta venta de posiciones inexistentes y… pic.twitter.com/U9kjshsDg8 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 19, 2026

Las autoridades reiteraron que cualquier ofrecimiento de nombramiento fuera de este proceso es irregular y debe ser denunciado.

Detectan casos de aspirantes a nombramientos sin requisitos

El funcionario detalló que, hasta el momento, se han identificado al menos 50 personas que acudieron a exigir nombramientos sin cumplir con requisitos básicos, como la acreditación de títulos académicos.

Asimismo, la entidad detectó cuentas bancarias donde presuntamente se realizaron depósitos relacionados con este esquema. Esta información ya fue remitida a las autoridades competentes bajo la figura de delito contra la administración pública.

El MEDUCA reiteró el llamado a los educadores a mantenerse informados por los canales oficiales y a evitar realizar pagos a terceros para trámites relacionados con concursos o nombramientos.