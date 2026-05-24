Plaza Amador conquista el Clausura 2026 y firma el tricampeonato de la LPF

El CD Plaza Amador volvió a saborear la gloria del fútbol panameño al consagrarse tricampeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). En una final dramática y de ritmo frenético, el "Equipo del Pueblo" derrotó 3-2 en tiempo extra al Alianza F.C. para quedarse con la corona del Torneo Clausura 2026, repitiendo la dosis ante un rival que se quedó con las ganas de revancha tras la final perdida en el Clausura 2025.

El encuentro arrancó con máxima intensidad y con un Alianza volcado al ataque. La estrategia del técnico colombiano Jair Palacios dio frutos muy temprano, cuando apenas al minuto 4 de juego, Gabriel Chiari rompió las redes rivales con un gol tempranero que puso en ventaja a los aliancistas. Sin embargo, los dirigidos por el panameño Mario Méndez reaccionaron a tiempo; al minuto 26, Rudy Yearwood conectó un preciso remate de cabeza para decretar el empate 1-1, desatando un ida y vuelta constante en el que Plaza Amador empezó a acomodarse mejor en los contragolpes.

El rumbo del partido dio un giro drástico justo antes del descanso. Al minuto 44, el defensor central del Alianza, Oliver Campos, vio su segunda tarjeta amarilla y terminó expulsado por el colegiado, dejando a su equipo en inferioridad numérica para todo el complemento. Con un hombre más en la cancha, Plaza Amador tomó la iniciativa en la segunda mitad y logró reflejarlo en el marcador al minuto 73, gracias a un potente zapatazo de larga distancia firmado por Daivis Murillo que parecía liquidar el encuentro.

Cuando la afición placina ya saboreaba el título, el drama se apoderó del estadio en el tiempo de descuento. Al minuto 94, Yeison Ortega aprovechó un descuido de la zaga en un saque lateral defensivo y apareció por sorpresa para anotar el agónico 2-2 que obligó a jugar la prórroga.

A pesar de la decepción del empate tardío, Plaza Amador no tardó en golpear en el tiempo extra. Apenas a los 4 minutos del primer periodo suplementario, Jimar Sánchez anotó el 3-2 definitivo que sepultó las esperanzas del Alianza. Con este resultado, el Plaza Amador consolida su dinastía en el balompié nacional y sella una temporada perfecta ante su afición.