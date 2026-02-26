Asamblea aprueba ley para usar llantas recicladas en el asfalto de carreteras

Con 57 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó este miércoles en tercer debate el Proyecto de Ley 78, una iniciativa que promueve el uso de materiales reciclados provenientes de llantas en mezclas asfálticas para superficies de rodadura.
Panamá usará llantas recicladas en el asfalto de carreteras tras nueva ley
De acuerdo con lo aprobado por los diputados, la ley permitirá implementar prácticas más sostenibles en la construcción y mantenimiento de carreteras, además de contribuir a la reducción de residuos derivados de llantas usadas.
Este tipo de tecnología ya ha sido aplicada en otros países, donde el uso de caucho reciclado en el asfalto ayuda a mejorar la durabilidad de las vías y disminuir el impacto ambiental.
Próximo paso tras la aprobación
Tras su aprobación en tercer debate, el proyecto deberá seguir el proceso correspondiente para su sanción y posterior entrada en vigencia, lo que marcaría un avance en materia ambiental y de infraestructura vial en Panamá.