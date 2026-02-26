CSS confirma fechas de pago de marzo de 2026 para jubilados y pensionados: cuándo cobrar por ACH o cheque

CSS pagará a jubilados y pensionados desde la próxima semana

La Caja de Seguro Social ( CSS ) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados y pensionados en Panamá, tanto para quienes reciben su dinero mediante transferencia ACH como para aquellos que cobran por cheque.

Según el cronograma establecido por la entidad, los desembolsos iniciarán desde la próxima semana.

Fechas de pago por ACH

Los jubilados y pensionados que cobran a través de depósito bancario recibirán su pago en las siguientes fechas:

Miércoles 4 de marzo de 2026

Jueves 19 de marzo de 2026

Fechas de pago por cheque

En el caso de quienes reciben su beneficio mediante cheque, las jornadas se realizarán en los centros habilitados por la CSS en estas fechas:

Jueves 5 de marzo de 2026

Viernes 20 de marzo de 2026

Las autoridades recordaron que las personas que cobran por cheque deberán presentarse en los puntos de pago correspondientes con su documentación requerida, para agilizar el proceso.

Este calendario forma parte de la programación mensual que realiza la CSS para garantizar el pago oportuno a miles de jubilados y pensionados en el país.