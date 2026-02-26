Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste gana con abultamiento de carreras en la Serie Final

La emoción del Béisbol Juvenil 2026 continuó este miércoles 25 de febrero con un dominio absoluto de Panamá Oeste, que ahora lidera la serie tras vencer 18 carreras por 1 a la novena chiricana.

Béisbol Juvenil 2026: paliza en el segundo juego

El segundo encuentro de la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026 fue un despliegue ofensivo sin precedentes por parte de Panamá Oeste. La pizarra final de 18-1 refleja la superioridad de los "Vaqueros" en el diamante, quienes castigaron al pitcheo rival desde los episodios iniciales para asegurar su segunda victoria consecutiva en el certamen.

Con este resultado, el equipo de Oeste mantiene su racha perfecta en la final con dos juegos ganados y cero perdidos, consolidándose como el favorito para levantar el trofeo. Por su parte, Chiriquí deberá realizar ajustes profundos en su rotación y defensa si aspira a remontar la serie ante su fanaticada en los próximos días.

SaveClip.App_641422788_18517842784078896_6262331397406421902_n Los Vaqueros suman una victoria más en la Serie Final. FEDEBEIS

El Béisbol Juvenil 2026 se traslada al Kenny Serracín

Tras los intensos duelos iniciales, el calendario del Béisbol Juvenil 2026 establece una pausa estratégica. El cronograma para los siguientes días es el siguiente:

Jueves 26 de febrero: Será jornada de descanso y viaje para ambos equipos.

Viernes 27 de febrero: El tercer juego se disputará en el Estadio Kenny Serracín de David.

Horario: La voz de "play ball" sonará a partir de las 7:00 p.m.

Los precios para disfrutar del Béisbol Juvenil 2026 en el estadio se mantienen en $6.00 entrada general, $3.00 para jubilados y niños de 6 a 11 años, mientras que los menores de 5 años entran gratis. Se espera un lleno total en la altiva provincia para apoyar al equipo local en este juego crucial.