Béisbol Juvenil 2026: "Los Vaqueros" de Oeste toman ventaja en la Serie Final nacional

El primer encuentro del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 terminó en un partido con una victoria fundamental para Panamá Oeste, que superó 4 carreras por 2 a la novena chiricana en un vibrante inicio de la Serie Final nacional.

Embed - deportesrpc on Instagram: "¡Los Vaqueros pegan primero! Panamá Oeste venció 4-2 a Chiriquí en el juego 1 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. #BeisRPC" View this post on Instagram

Béisbol juvenil 2026: ventaja para los "Vaqueros"

El inicio de la Serie Final del Béisbol Juvenil 2026 cumplió con las expectativas de la afición. Aunque Chiriquí logró anotar dos carreras, la ofensiva de Panamá Oeste fue más contundente al registrar cuatro anotaciones, asegurando así el primer triunfo de esta etapa decisiva. Este resultado otorga a los "Vaqueros" una ventaja psicológica y estratégica importante de cara a los siguientes compromisos.

La defensa de Oeste se mostró sólida en los momentos de mayor presión, logrando neutralizar los intentos de remontada del equipo del "Valle de la Luna". Con esta pizarra final de 4-2, el equipo del sector oeste del país demuestra que está listo para pelear por el campeonato del Béisbol Juvenil 2026 en cada episodio.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "EQUIPO DEL DÏA: Dieron un ramillete de 12 imparables, buenos para 4 anotaciones en un partido donde ambos equipos dieron el todo por todo. Gana el West y es el Equipo del Día." View this post on Instagram

Próximo partido y entradas del Béisbol Juvenil 2026

La emoción del Béisbol Juvenil 2026 se traslada ahora al próximo gran compromiso. Ambos equipos se verán las caras nuevamente este miércoles 25 de febrero a las 8:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera.

Chiriquí entrará al terreno con la misión de igualar la serie, mientras que Oeste buscará poner a su rival contra las cuerdas con una segunda victoria consecutiva.

Para asistir a los juegos del Béisbol Juvenil 2026, los precios de las entradas en los estadios es de: