Bono permanente a jubilados en Panamá: este será el primer pago y la fecha del depósito

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social de Panamá recibirán en 2026 el llamado bono permanente , un apoyo económico establecido a través de la Ley 964 de 2024. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa, el primer pago se realizará en abril de 2026 y será por un monto de B/. 50.00.

¿Cuánto recibirán los jubilados del bono permanente en el 2026?

Bono permanente - Jubilados y pensionados Asamblea Nacional

Según lo establecido en la ley, los beneficiarios recibirán B/. 140.00 en total durante el año 2026, distribuidos en tres pagos. Este beneficio forma parte del Programa de Beneficios Permanentes y busca complementar los ingresos de los jubilados y pensionados del país.

Las autoridades han indicado que el pago se realizará a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente.