Autos clásicos, comida y actividades gratis: regresa Wheels for Hope en Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la tercera edición de Wheels for Hope , una iniciativa que combina la pasión por los autos con la promoción del trabajo de organizaciones sin fines de lucro que impactan positivamente a comunidades del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El evento se realizará el sábado 28 de febrero de 2026, en la terminal de buses de Ciudad del Saber, y contará con entrada gratuita para el público.

Actividades del Wheels for Hope

La jornada se desarrollará en horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y ofrecerá diversas actividades para toda la familia, entre ellas:

Exhibición de autos clásicos

Participación de organizaciones comunitarias

Venta de comida y área de picnic

Jornada de donación de sangre

Espacios para emprendedores locales

De acuerdo con los organizadores, Wheels for Hope busca promover la participación ciudadana y apoyar iniciativas sociales que benefician a diferentes sectores de la población en Panamá.