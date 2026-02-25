Autos clásicos, comida y actividades gratis: regresa Wheels for Hope en Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció la tercera edición de Wheels for Hope, una iniciativa que combina la pasión por los autos con la promoción del trabajo de organizaciones sin fines de lucro que impactan positivamente a comunidades del país.
El evento se realizará el sábado 28 de febrero de 2026, en la terminal de buses de Ciudad del Saber, y contará con entrada gratuita para el público.
Actividades del Wheels for Hope
La jornada se desarrollará en horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y ofrecerá diversas actividades para toda la familia, entre ellas:
- Exhibición de autos clásicos
- Participación de organizaciones comunitarias
- Venta de comida y área de picnic
- Jornada de donación de sangre
- Espacios para emprendedores locales
De acuerdo con los organizadores, Wheels for Hope busca promover la participación ciudadana y apoyar iniciativas sociales que benefician a diferentes sectores de la población en Panamá.