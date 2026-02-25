IDAAN encuentra válvula instalada en 1963 sin mantenimiento en sistema de agua de Chitré

Durante los operativos para estabilizar el suministro de agua potable en Chitré, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) detectó una válvula de control de 10 pulgadas en estado deteriorado, cuya instalación data del año 1963 y que no había recibido mantenimiento.

De acuerdo con la entidad, el hallazgo se dio en medio de los trabajos que se realizan para mejorar el sistema y restablecer la estabilidad del servicio de agua en el área.

IDAAN coordina reemplazo de la válvula

El IDAAN informó que ya se coordinan las acciones necesarias para reemplazar la válvula dañada, con el objetivo de mejorar la operación del sistema de distribución.

La institución también advirtió que podrían encontrarse más válvulas en condiciones similares, debido a la antigüedad de parte de la infraestructura hidráulica en la región.

Estos trabajos forman parte de los operativos que buscan optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar un suministro más estable para los residentes.