Herrera Nacionales -  25 de febrero de 2026 - 09:04

IDAAN encuentra válvula instalada en 1963 sin mantenimiento en sistema de agua de Chitré

IDAAN detectó en Chitré una válvula instalada en 1963 que nunca recibió mantenimiento y ya coordina su reemplazo.

IDAAN encuentra válvula instalada en 1963

IDAAN encuentra válvula instalada en 1963

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Durante los operativos para estabilizar el suministro de agua potable en Chitré, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) detectó una válvula de control de 10 pulgadas en estado deteriorado, cuya instalación data del año 1963 y que no había recibido mantenimiento.

De acuerdo con la entidad, el hallazgo se dio en medio de los trabajos que se realizan para mejorar el sistema y restablecer la estabilidad del servicio de agua en el área.

Contenido relacionado: Ministra de Trabajo defiende sanciones a encapuchados en manifestaciones en Panamá

IDAAN coordina reemplazo de la válvula

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026656393827148062?s=20&partner=&hide_thread=false

El IDAAN informó que ya se coordinan las acciones necesarias para reemplazar la válvula dañada, con el objetivo de mejorar la operación del sistema de distribución.

La institución también advirtió que podrían encontrarse más válvulas en condiciones similares, debido a la antigüedad de parte de la infraestructura hidráulica en la región.

Estos trabajos forman parte de los operativos que buscan optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar un suministro más estable para los residentes.

En esta nota:
Seguir leyendo

ACP reporta suspensión del servicio de agua potable por daño en tubería

Tercer pago de PASE-U: conoce los centros de cobro del IFARHU para el jueves 26 de febrero

MEF aclara que CEPADEM y CEPANIM no son lo mismo y explica cada pago

Recomendadas

Más Noticias