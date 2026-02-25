IDAAN encuentra válvula instalada en 1963 sin mantenimiento en sistema de agua de Chitré

Durante los operativos para estabilizar el suministro de agua potable en Chitré, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) detectó una válvula de control de 10 pulgadas en estado deteriorado, cuya instalación data del año 1963 y que no había recibido mantenimiento.
Contenido relacionado: Ministra de Trabajo defiende sanciones a encapuchados en manifestaciones en Panamá
IDAAN coordina reemplazo de la válvula
El IDAAN informó que ya se coordinan las acciones necesarias para reemplazar la válvula dañada, con el objetivo de mejorar la operación del sistema de distribución.
La institución también advirtió que podrían encontrarse más válvulas en condiciones similares, debido a la antigüedad de parte de la infraestructura hidráulica en la región.
Estos trabajos forman parte de los operativos que buscan optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar un suministro más estable para los residentes.